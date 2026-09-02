Barcelona'nın yeni oyuncusu Gabriel Jesus, dün Salı günü Arsenal'den geldiğinin resmen açıklanmasının ardından bugün Çarşamba günü Joan Gamper Spor Tesisleri'nde ilk kez görüldü.

Brezilyalı forvet, Barcelona'ya transferinin sözleşmelerini 3 sezonluğuna, 30 Haziran 2029'a kadar imzaladı.

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İspanyol basınındaki haberler, Barcelona'nın Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak için 10 milyon euro ile birlikte 5 milyon euroluk bonuslar ödediğini belirtiyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Gabriel Jesus, Joan Gamper'da ilk kez bu sabah görüldü ve Brezilyalı forvet tek başına antrenman yaptı.

Jesus'un, önümüzdeki Pazar günü Mestalla Stadı'nda Valencia'ya konuk olacağı İspanya La Liga'nın dördüncü haftasında takım kadrosuna dahil olması bekleniyor.

Gabriel'in Barcelona ile ilk kez sahaya çıkma kararı ise, oyuncunun hazır olma durumuna ve onu sahaya sürmenin teknik açıdan ne kadar gerekli olduğuna göre tutumunu belirleyecek olan Hansi Flick'in elinde kalıyor.

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