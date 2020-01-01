Gerrard'dan duygusal mesaj! "30 yıl boyunca bekleyenler..."
Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Premier Lig şampiyonu olan eski takımını ve Jürgen Klopp'u kutladı.
Efsanesi olduğu Liverpool'da 17 yıl forma giyen ve şampiyonluk yaşayamayan Gerrard, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm takımı tebrik etti:
"Premier Lig şampiyonu Liverpool'u tebrik ediyorum. Muhteşem kadroyla ve harika bir menajerle inanılmaz bir başarı. Ve son olarak en önemlisi, 30 yıl boyunca bu anı bekleyen taraftarları kutluyorum. Parti başlasın!"
Congratulations to all @liverpoolfc on winning the premier league . Incredible achievement from a fantastic squad of top players . Lead by a world class manager and coaching team also a special mention for the backing from FSG . And lastly and most importantly the fans who have waited 30 years . ❤️ let the party begin 🥳
Liverpool'un eski oyuncularından Kenny Dalglish ise BT Sport'a verdiği demeçte Jürgen Klopp'a övgülerde bulundu:
"Jürgen'in gelişinden ve son iki sezondan bu yana birçok olumlu şey yaşandı. O harika bir menajer ve Liverpool'un kültürüyle tamamen özdeşiyor. Her şeyi hak ettiler. Jürgen burada olduğu sürece gelecekte birçok mutlu anlarımız olacak. Aynı zamanda Manchester City gibi kaliteli bir takımın olduğu ligi domine etmek çok önemli."