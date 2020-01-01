Gerrard'dan duygusal mesaj! "30 yıl boyunca bekleyenler..."

Liverpool'un efsane oyuncuları Steven Gerrard ve Sir Kenny Dalglish, şampiyonluk sonrası tüm takıma tebriklerini iletti.

efsanesi Steven Gerrard, Premier Lig şampiyonu olan eski takımını ve Jürgen Klopp'u kutladı.

Efsanesi olduğu Liverpool'da 17 yıl forma giyen ve şampiyonluk yaşayamayan Gerrard, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm takımı tebrik etti:

"Premier Lig şampiyonu Liverpool'u tebrik ediyorum. Muhteşem kadroyla ve harika bir menajerle inanılmaz bir başarı. Ve son olarak en önemlisi, 30 yıl boyunca bu anı bekleyen taraftarları kutluyorum. Parti başlasın!"

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Liverpool'un eski oyuncularından Kenny Dalglish ise BT Sport'a verdiği demeçte Jürgen Klopp'a övgülerde bulundu:

"Jürgen'in gelişinden ve son iki sezondan bu yana birçok olumlu şey yaşandı. O harika bir menajer ve Liverpool'un kültürüyle tamamen özdeşiyor. Her şeyi hak ettiler. Jürgen burada olduğu sürece gelecekte birçok mutlu anlarımız olacak. Aynı zamanda gibi kaliteli bir takımın olduğu ligi domine etmek çok önemli."