Gerrard: Suarez'in kimseye saygısı yoktu

Liverpool'un efsane futbolcularından Steven Gerrard, eski takım arkadaşı Luis Suarez hakkında açıklamalarda bulundu.

'ın teknik direktörü ve aynı zamanda 'un efsane futbolcularından Steven Gerrard, bir dönem beraber forma giydiği eski takım arkadaşı Luis Suarez ile ilgili konuştu.

Gerrard, Suarez'in Liverpool'daki döneminde antrenmanlar sırasında kimseye saygı duymadığını; ancak bunun kötü bir manada olmadığını söyledi.

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BBC''nin Match of the Day Top 10 adlı podcastine katılan Gerrard, Liverpool'da beraber oynadığı en iyi futbolcu sorulduğunda şunları dile getirdi:

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"Takıma transfer edilen birçok santrfor Jamie Carragher gibi isimlere ve diğer oyunculara karşı saygılıydı; ama Luis Suarez antrenman sırasında kimseye saygı duymazdı. Herkesle mücadele eder, onlarda bir ısırık bırakırdı. Oyunculara dirsek falan atardı. Bir antrenmanda görebileceğiniz türde şeyler değildi, herkes birbirine saygı duyardı. Ancak Luis Suarez herkesin üstüne gider ve karşısında hep bir savunma duvarı oluşurdu. Daha o antrenmanlarda bile Luis Suarez'in Liverpool için mükemmel bir futbolcu olacağını anlamıştık."

30 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan eski takımı hakkında konuşan İngiliz efsane, "Öncelikle benim açımdan bazı kötü yaşanmışlıkları geride bırakmak adına fantastik bir şey oldu. 2014'ten sonra büyük bir rahatlık yaşadım. Liverpool'un eski futbolcusu ve büyük bir taraftarı olarak bunun ne kadar büyük bir zafer olduğunun farkındayım. Şu anda takımda olan birçok oyuncuyla iletişim halindeyim, benim yaşadığım acıyı onlar da yaşadı" dedi.