Gerrard, Salah'ın sert eleştirisinin ardından Slot hakkında son derece acı bir sonuca varıyor

Steven Gerrard, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un şu anki durumuna sert eleştiriler yöneltti. Kulübün efsane ismi, Aston Villa'ya karşı alınan acı yenilginin ardından Mohamed Salah'ın dikkat çeken açıklamasına yanıt verdi ve Slot yönetimindeki takımın kimliğini tamamen yitirdiğini öne sürdü. Gerrard'a göre, Salah'ın sözleri Anfield'da büyük iç sorunlar yaşandığını gösteriyor.

Liverpool, Villa Park'ta hiç şansı olmadan mağlup oldu ve bu sezon ligdeki 12. yenilgisini aldı. Maçın ardından Salah, sosyal medyadaki olağan sessizliğini bozdu ve kulübün eski seviyesine dönmesi için bir çağrıda bulundu. Salah, "Liverpool'u yeniden rakiplerin korktuğu o agresif, hücumcu takım olarak görmek istiyorum" dedi. "Liverpool, kupalar kazanan bir takım olmalı. Benim bildiğim futbol budur ve geri gelmesi ve korunması gereken kimlik budur."

Gerrard, Salah'ın dış dünyaya bilinçli bir mesaj verdiğini düşünüyor. "Vay canına. Bu gerçekten çok ilginç," dedi The Reds'in eski kaptanı TNT Sports'ta. "Mo Salah normalde pek konuşmaz ve X'te bu tür mesajlar paylaşmaz. Bana göre, soyunma odasında işlerin yolunda gitmediğini açıkça belli ediyor."

Gerrard'a göre, Liverpool'un kendine özgü oyun stilini kaybetmiş olması Salah'ı görünürde etkiliyor. "Kimlik kayboldu ve bunu kendi gözleriyle görmek ona acı veriyor," dedi eski orta saha oyuncusu. Böylece Gerrard, gelişinden bu yana daha kontrolcü bir oyun stili uygulamaya çalışan Slot'un çalışma yöntemini de sorguluyor gibi görünüyor.

“En çok, bunu yaptığı an beni şaşırttı,” diye devam ediyor Gerrard. “Sadece bir maç kaldı, Liverpool’daki son maçı. Nadiren röportaj verir ve şimdi de böylesine net bir mesajla karşımıza çıkıyor. Bu, teknik direktör ve teknik ekibe karşı oldukça yıkıcı bir hareket.”

Gerrard, Aston Villa'ya karşı alınan yenilgiyi üzüntüyle izledi. “Çöküş, ağır bir kelime ama dürüst olmak gerekirse izlemesi korkunçtu,” diyor kulübün efsane ismi. “Baskı artık tamamen oyuncuların ve menajerin üzerinde, çünkü bu seviye kesinlikle yeterli değil. Liverpool'un bu şekilde oynamasını izlemek acı vericiydi.”