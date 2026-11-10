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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Geri sayım başladı: Monaco toplantısı Carrick'in Manchester United'daki geleceğini belirleyecek

M. Carrick
M. Pochettino
Liverpool - M. United
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Belirleyici saatler

Michael Carrick'in Manchester United'daki geleceği sona yaklaşırken, İngiliz teknik adamın geleceğini belirleyebilecek ve Kırmızı Şeytanlar'ın teknik liderliğindeki görevine nokta koyabilecek kritik bir toplantı bekleniyor.

Fransız Foot Mercato sitesinin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye dayandırdığı habere göre, nihai karar henüz alınmamış olsa da Carrick'in görevine son verilmesi muhtemel görünüyor.

Kuruluş, Manchester United teknik direktörünün geleceğinin çarşamba günü Monako'da yapılması planlanan ve kulüp sahibi Sir Jim Ratcliffe, icra direktörü Omar Berrada ile sportif direktör Jason Wilcox'un katılacağı bir toplantıda belli olacağını açıkladı.

Kuruluş ayrıca, Carrick ile yolların ayrılmasına dair herhangi bir kararın perşembe gününden önce resmen açıklanmayacağını, bunun da İngiliz teknik adamın geleceğinin belirlenmesini beklediği kritik saatler yaşadığı anlamına geldiğini ekledi.

Ayrılığının kesinleşmesi halinde Carrick'in yerine geçmek için en güçlü aday olarak, hâlihazırda Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı'nın teknik direktörü olan Arjantinli Mauricio Pochettino öne çıkıyor.

Manchester United şu anda İngiltere Premier Lig puan tablosunda on sekizinci sırada yer alıyor; bu durum, yönetimin teknik ekip konusunda kesin bir karar vermesi yönündeki baskıyı artırıyor.

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