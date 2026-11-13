İngiliz futbol tarihinin en tehlikeli davalarından biri, Manchester City'nin Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği suçlamalarına karşı kendini savunmak için sürdürdüğü hukuki mücadelenin takviminin hatları belirginleşmeye başlamasının ardından, karar anına yaklaşıyor.

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Manchester United yeni bir hukuki mücadele turuna hazırlanırken, spor çevreleri İngiltere şampiyonunun geleceğini altüst edebilecek ve Premier Lig'den küme düşmeye kadar varan benzeri görülmemiş cezalara kapı aralayabilecek bir kararı bekliyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin, İngiliz "Financial Times" gazetesine dayandırdığı habere göre, Manchester City'nin temyiz başvurusu ve savunmasını sunmaya başlayacağı tarih netleşti. Kulübün önümüzdeki aralık ayının ortasında bağımsız komite karşısına çıkması bekleniyor. Bu, yıllardır İngiliz ve Avrupa futbolunu meşgul eden ve en büyük kupalar için rekabet etmeye alışmış kulübün geleceğine dair geniş tartışmalar yaratan davada atılan yeni bir adım niteliğinde.

Rapora göre Manchester City, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce bir bağımsız komite tarafından mahkûm edilmesinin ardından, hukuki savunmalarını sunma ve kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verme fırsatı bulacak. Dosyanın büyüklüğü ve hukuki karmaşıklığı, ayrıca kulübün tamamen düşürmeye çalıştığı çok sayıdaki suçlama göz önüne alındığında, temyiz oturumlarının birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Manchester City suçlamaları reddeden tutumunu sürdürüyor; temyiz yoluyla kendisine yöneltilen tüm mahkûmiyetleri iptal ettirmeyi ve sportif ile ekonomik konumuna zarar verebilecek her türlü cezadan kaçınmayı amaçlıyor. Bu aşama olağanüstü bir önem taşıyor; çünkü kulübün İngiliz turnuvalarındaki geleceğini büyük ölçüde belirleyebilir ve Premier Lig tarihinin en tartışmalı davalarından birine nokta koyabilir.

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Konu aralık ayında yapılacak dinleme oturumlarıyla da sınırlı değil. Financial Times'a göre tahminler, bağımsız komitenin temyize ilişkin kararını önümüzdeki yılın başında açıklayabileceğine ve bunu olası cezalara dair kararın izleyeceğine işaret ediyor. Böylece uzun süredir geniş bir taraftar ve medya beklentisi içinde askıda kalan dosya, ocak ayının başında en hassas aşamasına girebilir.

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Puan silme mi, tarihi bir küme düşme mi?

Asıl tehlike, Manchester City'nin temyiz başvurusunun reddedilmesi ve hakkındaki mahkûmiyetlerin onaylanması halinde karşılaşabileceği cezaların niteliğinde yatıyor. İngiliz basınında dolaşan senaryolar çok çeşitli: büyük bir para cezasından çok sayıda puan silinmesine, hatta Premier Lig'den küme düşme ihtimaline kadar uzanıyor ki bu ceza kulüp için tarihi bir darbe anlamına gelecek.

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İngiltere'den gelen son tahminler, gündemdeki senaryolardan birinin Manchester City'nin puanından büyük bir silme olabileceğini ve bunun kulübü yalnızca bir para cezasıyla yetinmek yerine Championship'e düşürebileceğini gösteriyor. Bu tasavvur mevcut sezonla da sınırlı değil; bazı değerlendirmeler, bir sonraki sezon içinde ek bir puan silme uygulanabileceğinden söz ediyor ki bu, Premier Lig'e doğrudan geri dönüş görevini son derece zorlaştırabilir.

Bununla birlikte bu senaryolar hâlâ tahmin çerçevesinde; cezanın niteliğini ya da büyüklüğünü belirleyen resmi bir karar çıkmış değil, ayrıca yürürlüğe girme tarihi de hâlâ belirsiz. Financial Times, cezaların kendisinin de temyize açık olabileceğine dikkat çekiyor; bu da davanın ilk kararın çıkmasıyla gerçek sonuna ulaşmayabileceği ve hukuki ile sportif yansımalarının ek bir süre devam edebileceği anlamına geliyor.

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Buna karşılık, öngörülen takvim, Premier Lig'in davayı takip etme ve kesin bir sonuca ulaşma kararlılığı göstermesine rağmen, daha önce sanılandan daha az acele eden bir yaklaşımı yansıtıyor gibi görünüyor. Premier Lig yönetiminin mali kurallarını koruma isteği ile Manchester City'nin tutumunu savunmaktaki ısrarı arasında, nihai kararlar çıkana dek tüm ihtimaller açık kalıyor.

Sportif baskıyı katlayan hukuki kriz

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Bu gelişmeler, Manchester City'nin Premier Lig'de en iyi dönemlerini yaşamadığı bir zamanda geldi. Kulüp, lig sıralamasındaki onuncu hafta maçlarında konuk olduğu Nottingham Forest'a 3-1 yenilerek yeni bir darbe aldı ve müsabakada üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı, olumsuz sonuçlar serisini durdurmayı başaramadı. Önceki iki haftada Aston Villa ve Brighton karşısında düşen takım, Nottingham Forest karşısında da acılarını sürdürdü. Bu sonuçla Manchester City'nin puanı üçüncü sırada 21'de kaldı; lider Arsenal'in altı puan, ikinci sıradaki Brighton'ın ise bir puan gerisinde yer aldı.

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Böylece Manchester City kendisini son derece zorlu iki cephe karşısında buluyor: Birincisi yeşil sahanın içinde; burada dengesini yeniden kazanması ve rakipleriyle arasındaki farkı azaltması gerekiyor. İkincisi ise sahanın dışında; burada da yıllarca sürecek geleceğinin hatlarını belirleyebilecek bir davada karar anı yaklaşıyor. Kupa törenlerine geri dönme hırsı ile tarihi cezaların hayaleti arasında, kulübü modern tarihinin en zoru olabilecek belirleyici haftalar bekliyor.