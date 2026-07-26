Barcelona, Robert Lewandowski'nin yerine Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katma konusundaki ilgisini sürdürüyor, ancak kraliyet kulübünün yıldızına sıkı sıkıya sarılma konusundaki ısrarı karşısında ilk teklifi olan 100 milyon euroyu aşan bir fiyat savaşına girmeyi reddediyor.

Katalan gazetesi Mundo Deportivo, durumun Camp Nou koridorlarında herhangi bir endişeye yol açmadığını belirtti; zira yönetim, İngiliz Anthony Gordon ve Alman Karim Adeyemi'nin katılımının ardından, ayrıca Ferran Torres, Dani Olmo ve Raphinha'yı gerçek birer forvet olarak kullanma imkânı da göz önünde bulundurulduğunda, hâlihazırda bol miktarda hücum seçeneğine sahip olduğuna inanıyor.

Aceleye getirmeden olumlu bir bekleyiş

Gazete, teknik direktör Hansi Flick'in Alvarez'e hâlâ büyük değer verdiğine, ancak Katalan kulübün yönetiminin, özellikle Atletico Madrid'in oyuncusunu belirlediği bedelin altında elden çıkarmayı reddetmesi karşısında, son derece karmaşık kabul edilen bir adımda acele etmek yerine olası gelişmeleri beklemeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

Öte yandan Katalan kulübün çevrelerine yakın gazeteci Ashraf Ben Ayad, Facebook sayfası üzerinden, "Barcelona artık Atletico'nun Julian konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğinin tamamen farkında" ifadelerini kullanarak, "Bekleyiş şimdi oyuncunun kendisinden yeni bir adımın gelip gelmeyeceği üzerinde yoğunlaşıyor" diye ekledi.

Geri sayım başladı

Ben Ayad, "Bu dosyanın kapatılması için geri sayım başladı" diyerek, topun artık Alvarez'in sahasında olduğuna işaret etti; oyuncunun kişisel müdahalesi ve mevcut kulübüne yapacağı baskı, transferin tamamlanmasının tek anahtarı olabilir.

Barcelona, geçen mayıs ayının sonunda 100 milyon euro değerinde resmi bir teklif yapmıştı, ancak Atletico Madrid bunu reddederek Rojiblancos'un kadrosundaki en dikkat çekici hücum silahlarından biri olan 27 yaşındaki forvetini elinde tutmakta ısrar etti.

Sabır stratejisi

Barcelona'nın, özellikle oyuncu Blaugrana'ya transfer olma konusunda açık bir istek göstermesi hâlinde zamanın kendi lehine işleyebileceği inancına dayanarak, sabretme ve bekleme stratejisini seçtiği anlaşılıyor.

Ayrıca hücum hattının yeni isimlerle güçlendirilmesi, Katalan yönetimine daha geniş bir manevra alanı tanıdı ve transferi ne pahasına olursa olsun bir an önce sonuçlandırma aceleciliğinden uzaklaştırdı.