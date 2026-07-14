Brezilyalı Marcus Leonardo, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübündeki kariyerine son vermeye çok yaklaştı. Hollanda’nın Ajax Amsterdam takımına transferi öncesindeki tüm temel adımları tamamlayan oyuncunun, profesyonel kariyerinde yeni bir döneme başlamadan önce geriye sadece resmi açıklamanın yapılması kaldı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Hilal'ın forveti Marcos Leonardo'nun Ajax'a katılması öncesinde sağlık kontrolünü başarıyla geçtiğini ortaya koydu ve Hollandalı kulübün, oyuncunun yeni sözleşmesini imzaladığını Salı veya Çarşamba günü resmi olarak duyuracağını belirtti.

Gazete, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Al-Hilal ve Ajax'ın transferle ilgili tüm resmi belgeleri zaten karşılıklı olarak paylaştığını, son işlemlerin tamamlanması ve resmi açıklamanın yapılmasını beklediklerini ekledi.

"Al-Riyadiah" gazetesi Pazar günü özel bir kaynağa atıfta bulunarak, iki kulübün Brezilyalı forvetin yaklaşık 20 milyon avro karşılığında Ajax'a transferi konusunda nihai bir anlaşmaya vardığını ve bu tutarın iki taksitte ödeneceğini açıklamıştı.

Al-Hilal, Ocak 2024'te Portekiz'in Benfica kulübünden Marcus Leonardo'yu yaklaşık 40 milyon avroya beş yıllık bir sözleşmeyle transfer etmişti; ancak kulüp, mevcut transfer döneminde oyuncunun ayrılmasına izin verme kararı aldı.

Al-Hilal'daki kariyeri boyunca Brezilyalı forvet, çeşitli turnuvalarda 82 maça çıktı, bu maçlarda 48 gol attı ve 5 asist yaptı; böylece takımda hücumda belirgin bir iz bıraktı.

İspanyol kulübü Atlético Madrid’in geçen kış transfer döneminde Marcos Leonardo’yu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı, ancak o dönemde transferin gerçekleşmediği, ardından Ajax’ın şimdi onunla kalıcı bir sözleşme imzalamayı başardığı belirtiliyor.