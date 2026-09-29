Buna göre söz konusu ücretli yayın kuruluşu, kulüp içinden birbirinden bağımsız iki kaynaktan böyle bir "teorik ihtimal" olduğunu öğrendi, ancak mali şartlara ya da sözleşme sürelerine ilişkin detaylar bilinmiyor. Hücum yeteneğinin Monaco ile sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

20 yaşındaki forvet, şu anda prenslikte kariyerinin sportif anlamda en parlak dönemlerinden birini yaşıyor ve onu bir zamanlar Siyah-Sarılılar'ın altyapısında U17 Dünya ve Avrupa şampiyonu seviyesine taşıyan performansının izinden gidiyor. Ligue 1 ekibiyle çıktığı ilk yedi resmi maçta Brunner şimdiden altı gol kaydetti. Brunner, Almanya U21 Milli Takımı formasıyla da geçen cumartesi kusursuz bir başlangıca imza attı; Avrupa Şampiyonası elemelerinde Letonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyette iki gol birden attı.

BVB'de altyapıdan yetişen oyuncu, profesyonel kadroda çıkış yapma fırsatı bulamamıştı. Hücum hattındaki büyük rekabetin yanı sıra tekrarlanan disiplinsizlikler de yolların 2024 yazında ayrılmasına katkı sağladı.

BVB Sportif İşler Direktörü Lars Ricken, kısa süre önce Bild'e konuştu. "Sonuçta U17 Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Bu oyunculara da gerekli zamanı vermek gerekiyor. Bizde de bu gelişimi gösterebilir miydi bilmiyorum, hele bir de o pozisyonda elimizde bulunan üst düzey forvetlerle birlikte", diyen Ricken sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada işini iyi yapsın, bence önünde gerçekten çok iyi bir kariyer var. Paris için kapılar kapanmış değil ama şu anda bunun gündemde olduğunu sanmıyorum."

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Jürgen Klopp, DFB adayı Paris Brunner hakkında ne söyledi?

Milli takım kadrosunun açıklanması kapsamında Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da Dortmund doğumlu oyuncunun performansları hakkında olumlu konuştu. 59 yaşındaki Klopp, "Onunla konuşmadım ama elbette her şeyi takip ediyoruz. Paris'i tanıyorum" dedi. Klopp, Brunner'ın son haftalarda "futbol anlamında gerçekten çok iyi işler yaptığını" söyledi.

Brunner etrafındaki manşetlerin dinmemesinin nedeni ise yeni bir hatası. Forvet oyuncusu, eylül ortasında Monaco'nun Strasbourg deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta, kendi golünü kafa kesme hareketiyle kutladıktan sonra iki maç ceza aldı.

Ricken bu konuyla ilgili, "Bu yüzden böyle şeylerin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bırakın icraat konuşsun. Şu anda herkes onun başarılarını konuşuyor, hatta milli takımla bile anılıyor. Bence kendini bununla tanımlamalı. Böyle jestlerle değil" dedi.

Devam eden milli maç döneminde Brunner'ı U21 ile Malta'ya karşı (çarşamba, 18.00) ve Gürcistan'a karşı (6 Ekim, 18.00) oynanacak eleme maçları bekliyor.