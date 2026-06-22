Suudi taraftarlar, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Yeşiller’in İspanya’ya yenilmesinin ardından hüzünlü bir gece yaşadı.

Suudi milli takımı, maç boyunca İspanyol “Matador”lara ayak uyduramadı ve karşılaşma İspanya’nın 4-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

"El Şark El Awsat" gazetesine göre, Suudi Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, maçın bitiminden hemen sonra oyuncularla bir araya geldi.

Al-Faisal, Suudi milli takım oyuncularına şiddetli hoşnutsuzluğunu dile getirerek, İspanya maçındaki sönük performansın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Suudi gazetesi, Al-Faisal’ın konuşmasından bazı alıntılar yayınladı. Al-Faisal, oyunculara “Performans kimseyi tatmin etmedi, sizi de dahil. Hiçbir performans gösteremeden bu şekilde yenilgi kabul edilemez” dedi.

Ancak Spor Bakanı, oyunculara umut aşılayarak takımın moralini yükseltmeye çalıştı ve “İspanya maçını unutmalı, Yeşil Burun Adaları maçına odaklanmalı ve taraftarları galibiyetle ve tur atlayarak telafi etmeliyiz” diye vurguladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, grup aşamasının son maçında önümüzdeki Cumartesi sabahı Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.