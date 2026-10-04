"Gerçekten mi? Tarih boyunca mı?": Roy Keane, Bellingham tartışmasını alevlendirdi

Manchester United efsanesi Roy Keane, İngiltere Milli Takımı'nın Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etmesinin ardından Jude Bellingham hakkında yaptığı cüretkâr açıklamayla ITV kanalının stüdyosunda şaşkınlık yarattı. Keane, Real Madrid yıldızını futbolcular arasında istisnai bir konuma yerleştirdi.

Keane, maça ilişkin yorumunda Bellingham'ın futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olmasına yardımcı olabilecek tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi; ancak bu seviyeye ulaşmasının öncelikle sakatlıklardan uzak durmayı ve kariyeri boyunca zihinsel dengesini korumayı gerektirdiğine dikkat çekti.

Eski Manchester United yıldızının bu açıklamaları, Bellingham'ın Hırvatistan karşısında yaşadığı istisnai bir gecenin ardından geldi. Oyuncu bir golle yetinmeyip 3 de asist yaparak İngiltere Milli Takımı'nın elde ettiği büyük galibiyetin en öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Bellingham'ın etkisi hücum istatistikleriyle sınırlı kalmadı; Keane, oyuncunun topsuz alandaki sürekli hareketlerine, boşlukları okuma ve takım arkadaşlarına yardım etmek için güçlü bir şekilde çalışma yeteneğine, ayrıca genç yaşına rağmen sahada sergilemeye başladığı lider kişiliğe de dikkat çekti.

Keane, Bellingham'ın tüm zamanların en büyük oyuncuları arasına girme ihtimalinden söz edince, stüdyo sunucusu Mark Pougatch bu övgünün büyüklüğü karşısında şaşırmış göründü ve ona doğrudan şu soruyu yöneltti: "Gerçekten mi? Tüm zamanların mı?" Bu soruyla Keane'in sözlerinin, oyuncuyu yalnızca kendi kuşağının en iyi futbolcularından biri olarak görmenin ötesine geçtiğine işaret ediyordu.

Ian Wright'ın yanıtı ise daha kesin oldu; Keane'in değerlendirmesine katılarak, Bellingham'ın bu şekilde gelişimini sürdürmesi hâlinde istisnai bir konuma ulaşmasını sağlayacak potansiyele halihazırda sahip olduğunu belirtti.

Bellingham'ın Avrupa kariyerinin başından bu yana büyük övgüler alması ilk kez yaşanmıyordu; oyuncu, özellikle 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile parlaklığını sürdürmeden önce Borussia Dortmund deneyimi sırasında da büyük dikkat çekmişti.

O günden bu yana Bellingham'ın adı, gol atma ile gol üretmeyi, fiziksel varlığı ve sahanın farklı bölgelerindeki etkiyi bir arada toplayabilme yeteneği sayesinde İngiliz futbolunun Steven Gerrard, Frank Lampard ve Paul Scholes gibi birçok efsanesiyle karşılaştırmalara konu oldu.