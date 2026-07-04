Gerçekler ve yalanlar arasında... Arjantin ve Mısır maçı öncesinde Infantino sanık sandalyesinde

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun yer aldığı bir video, 2026 Dünya Kupası maçlarında Arjantin'in uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2'lik skorla heyecan verici bir şekilde mağlup etmesinin ardından sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar, Infantino'nun "Arjantin için zor anlar yaşadığını" söylediğini iddia ettiler ve bunu, şampiyonun lehine taraf tuttuğunun bir kanıtı olarak değerlendirdiler.

İspanyol “Marca” gazetesinin yayınladığı habere göre, dolaşan bu iddia doğru değildir. Videonun kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve Infantino’nun açıklamalarının doğru çevirisi, FIFA Başkanı’nın herhangi bir taraf tutmadığını, aksine heyecan verici maçta hüküm süren gerginliğe empati duyduğunu ortaya koydu.

İspanyolca yaptığı kısa konuşmada Infantino, maç sırasında “herkes gibi kalp atışlarının hızlandığını hissettiğini” söyledi ve Arjantinli taraftarlara galibiyetlerinden dolayı tebriklerini ileterek, “maçı izleyen herkes, tarafsız gözlemciler dahil, heyecan ve gerilim dolu anlar yaşadı” dedi.

Sözlerinde ise herhangi bir takıma destek verdiğine dair bir ima yer almadı.

Yanlış alıntı, sosyal medya hesaplarının bağlamından koparılmış kısa video klipleri paylaşmasıyla yayıldı; bu videolar, “Arjantin ile birlikte acı çektiler” gibi görünen sözlere odaklanıyordu.

Bu kesit, Infantino’ya yönelik bir eleştiri dalgasına ve görevinde olması gereken tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği yönündeki suçlamalara yol açtı; ancak daha sonra, sözlerin yanlış çeviri ve kasıtlı kesme nedeniyle yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

Infantino’nun açıklamaları, turnuvanın en heyecan verici maçlarından birinin ardından geldi. Arjantin, şampiyonluk savunma kampanyasının en gergin anlarından biri olarak nitelendirilen maçta, direnen Yeşil Burun Adaları milli takımını geçmek için uzatmalara ihtiyaç duymuştu.

Afrika takımı, son dakikalara kadar şampiyonluk unvanını elinde tutan takıma yoğun baskı uyguladı; bu da maçı heyecan ve coşkuyla dolu hale getirdi. FIFA Başkanı, o gece herkesin hissettiği “kalp çarpıntısı”ndan bahsederken işte bu bağlamı kastetmişti.