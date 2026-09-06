Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, takımın Roshn Ligi'nin beşinci haftasındaki klasikoda Al-Ittihad'a 2-1 mağlup olmasının ardından son saatlerde sert eleştirilere maruz kaldı. Portekizli yıldız, takımın bu sezonki en önemli maçlarından birinde farkı yaratmayı başaramamıştı.

Eleştiriler yalnızca gol atamama meselesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda Ronaldo'nun Al-Nassr'a takımın şu anda ihtiyaç duyduğu şekilde yardım edip edemeyeceğine dair şüphelere kadar uzandı. Özellikle yaşının ilerlemesi ve modern futbolun gereksinimlerinin değişmesiyle birlikte önemli bir soru ortaya çıkıyor: Ronaldo gerçekten Al-Nassr için bir yük mü oldu?

Ronaldo: Top ceza sahasına ulaştığında belirleyici

Ronaldo'nun gol yeteneği konusunda, özellikle ceza sahası içinde, ihtilafa düşmek zordur. Yarım fırsatları değerlendirme ve az sayıdaki topları gollere çevirme konusunda hâlâ en yetenekli oyunculardan biridir. Ayrıca küçük ayrıntıları belirleyecek bir oyuncuya ihtiyaç duyan maçlarda büyük bir tecrübeye sahiptir.

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Ancak Al-Nassr açısından sorun yalnızca Ronaldo topa sahip olduğunda yaptıklarıyla değil, takım topu kaybettiğinde olanlarla ilgilidir. Zira modern oyun tarzı, tüm oyuncuların baskıya katılmasını ve pas açılarını kapatmak için hareket etmesini gerektiriyor. Bu ise yaşı ilerledikçe Ronaldo için daha da zor bir hâle geldi.

İşte gerçek çıkmaz burada ortaya çıkıyor; Al-Nassr rakibe önden güçlü bir baskı yapmak istediğinde, takımın Ronaldo'nun önceki yıllarında üstlendiği savunma görevlerini artık aynı şekilde yerine getiremediği alanı kapatması gerekiyor. Dolayısıyla onun baskı sistemi içindeki varlığı, rakibin istismar edebileceği bir noktaya dönüşebiliyor.

Sorun yalnızca gollerde değil, sistemde

Al-Nassr önde savunma yaptığında ya da topu hızlıca geri kazanmaya çalıştığında eş zamanlı toplu bir baskıya ihtiyaç duyuyor. Eğer ön hat oyuncularından biri bu baskıyı aynı güçle uygulayamıyorsa, rakip baskıdan daha kolay çıkabiliyor. Bu durum takımın diğer oyuncularını daha büyük alanlarla ve bu eksikliği telafi etmek için ek bir çabayla karşı karşıya bırakabiliyor.

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Bu, Ronaldo'nun artık farkı yaratabilecek bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor; bilakis onu kullanma biçiminin her zamankinden daha önemli hâle geldiği anlamına geliyor. Eğer takım ondan ceza sahası içinde bir forvet olmasını ve fırsatları değerlendirmesini istiyorsa, ona mevcut yeteneklerine uymayan görevler yüklemek yerine sistemi bu özelliğin etrafında kurmak daha iyi olabilir.

Bu nedenle Ronaldo'yu "yük" olarak tanımlamak belli bir hassasiyet gerektiriyor; sürekli yüksek baskıya dayanan bir sistemde bir yük olabilir, ancak buna karşılık Al-Nassr topu ona hareket etmekte usta olduğu bölgelere ulaştırmayı başarırsa son derece tehlikeli bir silah olmayı sürdürüyor.

Ange Postecoglou'nun önündeki asıl sorun, Ronaldo'dan belirleyici bir forvet olarak yararlanmak ile varlığının takımın savunma düzenini olumsuz etkilemesine izin vermemek arasındaki dengeyi bulmaktır. Teknik direktör bu çözümü bulmayı başarırsa, Al-Nassr hücum tarzından vazgeçmek zorunda kalmadan Portekizli yıldız etkisini yeniden kazanabilir.