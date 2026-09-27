Liverpool forveti Alexander Isak, İsveç Milli Takımı'nın kampından hafif bir sakatlık nedeniyle ayrıldı; İsveç Futbol Federasyonu'nun kendisini kamptan çıkarma kararının ardından kulübüne dönerek tıbbi muayenelerden geçecek.

Isak, sezon başında formunu ve güvenini yeniden bulmuş, 4 gol atarak geçen sezonki toplam gol sayısına ulaşmıştı. Ayrıca teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde, Lig Kupası'ndaki bir karşılaşma dışında Liverpool'un tüm maçlarına ilk on birde başlamıştı.

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Bu formuyla ülkesinin milli takım kampına giden İsveçli forvet, geçen cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya'ya karşı kazanılan 2-1'lik maçta öne geçiren golü kaydetti ve maçı sonuna kadar tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Isak'ın topalladığı görüldü; ayrıca maç sırasında sert bir tekmeye maruz kalmasının ardından ayak parmağının kanadığı ortaya çıktı. Oyuncu, karma bölgede "Sportbladet" gazetesine durumun "kabul edilebilir" olduğunu söyledi ve ilk andaki ağrının geçmesi için biraz zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Isak, maçın ardından sakatlığın milli takımdaki görevini sona erdirebileceğine dair herhangi bir işarette bulunmadı, ancak İsveç Futbol Federasyonu daha sonra oyuncunun hafif bir sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldığını açıkladı.

Böylece Liverpool forveti, İsveç Milli Takımı teknik direktörü Graham Potter'ın oyuncunun dört maça da ilk on birde başlayabileceğini düşünmesine rağmen, önümüzdeki iki hafta boyunca Uluslar Ligi'nde Polonya, Bosna-Hersek ve Romanya karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Liverpool ise Isak'ın "şimdi kulübün AXA Antrenman Merkezi'ndeki sağlık ekibi tarafından muayene edileceğini" belirtti, ancak sakatlığın yalnızca ayak parmağıyla sınırlı olduğunu doğrulamadı.

Liverpool, sakatlığın basit olmasını ve iyileşmek için yalnızca bir süreye ihtiyaç duymasını umuyor; böylece Isak, 11 Ekim'de Anfield'da Manchester City'ye karşı oynanacak beklenen karşılaşmaya hazır olacak. "Liverpool Echo"gazetesi, Isak'a atıfta bulunarak sakatlığı "gerçek bir darbe" olarak nitelendirdi.



