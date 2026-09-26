Barcelona'nın yıldızı Eric Garcia, cumartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi'nde ülkesi İspanya'nın İngiltere ile oynadığı maç öncesinde ısınma sırasında sakatlandı.

Foot Mercato sitesinin haberine göre, Eric Garcia maça ilk on birde sağ bek mevkiinde başlayacaktı ancak sakatlık nedeniyle son anlarda çekilmek zorunda kaldı.

İspanyol basınının aktardığına göre, maçın başlamasıyla birlikte Eric Garcia'nın yerine Marc Pubill girecek.

Sport gazetesi, Garcia'nın sol dizinde rahat oynamasına engel olan ağrılar hissettiğini belirtti.

Şu an için en önemli konu, oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalmasını önlemek için sakatlığın ciddiyetinin öğrenilmesi.

Herkes, İspanya Milli Takımı ve Barcelona için gerçek bir darbe niteliğindeki bu sakatlığın ilk değerlendirmesini öğrenmek için tıbbi bir açıklamanın yayınlanmasını bekliyor.

İspanya Milli Takımı'nın sağlık ekibi, Eric Garcia'nın İspanya kampında kalmaya devam edip etmeyeceğine ya da tıbbi muayenelerden geçmek üzere Barcelona'ya dönüp dönmeyeceğine karar verecek.

Gerçekte, Barcelona'nın sağlık ekibi bu sakatlıktan çoktan haberdar edildi ve daha fazla bilgi bekleniyor.

İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci seviyesinin üçüncü grubuna düştükten sonra, bu güçlü grupta zorlu bir görevle karşı karşıya.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ile karşılaşmak için Wembley Stadı'na yaptıkları bu yolculuğun ardından, Lamine Yamal'ın takım arkadaşları önümüzdeki salı günü, Dünya Kupası'nı kazandıklarından bu yana kendi sahalarında oynayacakları ilk maçta Hırvatistan Milli Takımı'nı ağırlayacak.

Ardından İspanya Milli Takımı, uluslararası ara döneminin sonunda 6 Ekim'de Hırvatistan'a konuk olmadan önce, önümüzdeki cumartesi günü Çekya'yı ağırlayacak.