Gerard Pique: "Tek kelimeyle utanıyorum!"

Barcelona'nın deneyimli stoperi, Bayern Münih karşısında aldıkları ağır yenilginin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 'e 8-2'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda eden 'da tam anlamıyla şok yaşanıyor.

Katalan devinin deneyimli stoperi Gerard Pique, maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Pique, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte maçı yorumlarken, "Tek kelimeyle utanıyorum! Böyle oynayamazsınız, Avrupa'da böyle oynayamazsınız. Bu yaşadığımız ne ilk, ne iki, ne de üçüncü... Çok zor bir durum, bunun bir yansıması olmalı." dedi.

Daha fazla takım

33 yaşındaki oyuncu kulüpte köklü bir değişim olması gerektiğini savunurken, "Kulübün bir değişime ihtiyacı var. Teknik ekipten ya da futbolculardan bahsetmiyorum. Kimseyi işaret etmek istemiyorum. Yapısal olarak her anlamda kan değişimi gerekiyor çünkü bu ilk değil. Eğer bir değişiklik yapılacaksa ve bu dinamik değişecekse, ben ayrılmaya hazırım. Dibe vurmuş durumdayız. Hepimizin bir iç hesaplaşmaya ve Barcelona için neyin en iyisi olduğuna karar vermeye ihtiyacı var." şeklinde konuştu.