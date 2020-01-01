Gerard Pique: "Tek kelimeyle utanıyorum!"
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih'e 8-2'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda eden Barcelona'da tam anlamıyla şok yaşanıyor.
Katalan devinin deneyimli stoperi Gerard Pique, maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Pique, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte maçı yorumlarken, "Tek kelimeyle utanıyorum! Böyle oynayamazsınız, Avrupa'da böyle oynayamazsınız. Bu yaşadığımız ne ilk, ne iki, ne de üçüncü... Çok zor bir durum, bunun bir yansıması olmalı." dedi.
33 yaşındaki oyuncu kulüpte köklü bir değişim olması gerektiğini savunurken, "Kulübün bir değişime ihtiyacı var. Teknik ekipten ya da futbolculardan bahsetmiyorum. Kimseyi işaret etmek istemiyorum. Yapısal olarak her anlamda kan değişimi gerekiyor çünkü bu ilk değil. Eğer bir değişiklik yapılacaksa ve bu dinamik değişecekse, ben ayrılmaya hazırım. Dibe vurmuş durumdayız. Hepimizin bir iç hesaplaşmaya ve Barcelona için neyin en iyisi olduğuna karar vermeye ihtiyacı var." şeklinde konuştu.