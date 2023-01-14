Gerard Pique, Shakira'nın göndermeli şarkısına yanıt verdi: "Casio ömür boyu kullanılır"

Gerard Pique kendisine, "Bir Casio için bir Rolex'i değiştirdin" diyerek gönderme yapan eski sevgilisi Shakira'ya yanıt verdi.

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İkili arasındaki sular durulmuyor

NE OLDU? Geçtiğimiz yıl, Gerard Pique'nin Shakira'yı aldattığı haberleri basına yansımış ve çift ayrılık kararı almıştı. Barcelona'nın eski kaptanı, ayrılığın ardından Clara Chia ile görüntülenmişti. Shakira uzun süren sessizliğini yeni çıkan şarkısında bozdu. Ünlü şarkıcı, "Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin" diyerek eski sevgilisine gönderme yaptı. Gerard Pique ise Shakira'ya yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Gerard Pique, Shakira'ya şu sözlerle yanıt verdi: "Casio muhteşem bir saat. Bir kere alırsın ve bir ömür boyu kullanırsın"

SHAKIRA NE SÖYLEMİŞTİ? Shakira'nın yeni şarkısında şu sözler yer alıyor: "Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin/ Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır"