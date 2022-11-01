Gerard Pique'nin 20 milyon dolar'a satın aldığı mülk mezarlık çıktı

Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique'nin 2015 yılında satın aldığı bir mülkte yaklaşık 250 mezar çıktı.

Pique'nin lüks otel inşaatı için 20 milyon dolar'a aldığı arazide proje durdu

Pique tarafından satın alınan arazide 250 mezar bulundu

Arkeolog, mezarların çoğunluğunun boş olduğunu söyledi

NE OLDU? Shakira ile ayrıldıktan sonra adı son dönemde sık sık magazin haberlerinde yer alan Gerard Pique ticari hayatında bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Yaptığı ticari yatırımlarla bilinen Barcelona kaptanı, 2015 yılında Malaga'nın Costa del Sol bölgesinden turistik bir arazi satın aldı. Pique lüks otel projesi için satın aldığı arazi için 20 milyon dolar ödedi. Ancak proje başladıktan kısa süre sonra arazinin altında yaklaşık 250 mezar bulundu ve proje durduruldu. Arkeolaglar mezarların hangi yüzyıldan kaldığını araştırıyor.

NE SÖYLENDİ? Marca gazetesinde yer alan habere göre, Arkeolog Alberto Cumpian konuyla ilgili verdiği demeçte mezarların çoğunluğunun boş olduğunu belirtti. "Büyük çoğunluğu boş olan yaklaşık 250 mezar bulduk. Muhtemelen bunlar hiç kullanılmamış mezarlar. Korunacak kadar değerli de görünmüyor. Ülkenin en büyük nekropollerinden biri"

NE OLACAK? Arkeolog, bölgenin korumaya değer olmadığını ve projenin devam edebileceğini söyledi. Proje devam ederse Pique, Malaga'da lüks bir otel sahibi olacak.