Gerard, Paris'ten aldığı şok yenilginin ardından iki Liverpool oyuncusunu suçladı

Liverpool'un iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e yenildikten sonra, Reds efsanesi Steven Gerrard'dan en sert eleştirileri aldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-0 yenildi.

Yarı finale yükselecek takımın, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki maçın galibi ile karşılaşacağı ikinci maç, önümüzdeki Salı günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

Gerrard, Paris'in maçın 11. dakikasında Desiré Doué'nin attığı ilk golün sorumluluğunu Liverpool'un Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konaté'ye yükledi.

Ayrıca okuyun: Slott, Paris maçında Salah'ı kadroya almamasını haklı çıkardı: Hayatta kalmak istedik

Gerrard, TNT Sports kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "(Konaté) Doué ile mücadelede daha güçlü bir performans sergileyebilirdi... Ancak Paris Saint-Germain'in onların konsantrasyonunu bozduğu açık."

"Mirror" gazetesinin aktardığına göre, "Konaté, bu mücadeleden galip çıkmak için daha iyi bir performans sergilemeliydi. Şu anda savunma hattına bakın, tamamen uyumsuz" diye ekledi.

"Yine, (Paris oyuncuları) topa yeterince hızlı ulaşıyor ve yeterli sayıda oyuncu var. Boş durmuyorlar, etrafında hareket ediyorlar" diye devam etti.

Başka bir bağlamda, Gerrard ayrıca kaleci Mamardashvili'nin kale çizgisine biraz daha yakın durup topun kaleye girerken yönünü değiştirebilecek miydi diye sordu.

Gerrard'a göre Gürcü kaleci biraz fazla ileri çıkmıştı ve şöyle dedi: "Belki biraz daha geride kalabilirdi, o kadar ileri çıkması için bir neden yoktu."

Ve şöyle devam etti: "Bu üzücü bir durum ve belki biraz acımasızca gelebilir, ancak olaya farklı bir açıdan bakarsak, belki biraz daha geride durabilirdi diyebiliriz. O zaman belki topu üst direğin üzerinden saptırabilirdi."