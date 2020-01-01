Liverpool’un eski hocası Gerard Houllier hayatını kaybetti

Fransız teknik adam Gerard Houllier 73 yaşında hayatını kaybetti

RMC Sport’un haberine göre Fransız teknik adam Gerard Houllier kısa süre önce kalp rahatsızlığından ötürü geçirdiği operasyonun ardından 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

’da görev yaptığı 6 yıllık dönemde de kalp rahatsızlığı geçiren Houllier’in kariyerinde Fransız milli takım teknik direktörlüğünün yanı sıra ve PSG gibi seçkin kulüplerin hocalığı da bulunuyor.

PSG'yle 1985-86 sezonunda şampiyonluğuna ulaşan teknik adam, 2000-01 sezonunda ise Liverpool'la UEFA kupasını kazanmıştı.