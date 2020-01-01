Gerard Deulofeu: Koeman bana hiçbir şey katmadı

Barcelona'nın La Masia Akademisi'nden yetişen Gerard Deulofeu, teknik direktör Ronald Koeman hakkında konuştu.

forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Gerard Deulofeu, daha önce beraber çalıştığı 'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın akademisinden yetişen Deulofeu, 2016-17 sezonunda 'da birlikte çalıştığı eski hocasını eleştirdi. Catalunya Radio'ya konuşan Deulofeu şunları söyledi:

"Kişisel tecrübelerime dayanarak size Koeman ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Söyleyeceğim şeyler de oldukça az."

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"Koeman'ın bana hiçbir katkısı olmadı, onunla çalışırken mutsuzdum. Takımdan ayrılmak istedim ve 'a gittim. Camp Nou'da nele yapacağını göreceğiz."

Barcelona'nın akademiye eskisi kadar önem vermediğini belirten Deulofeu, "Barcelona, La Masia'dan yetişen gençlere uzun süredir sabır göstermiyor. Orada çok fazla oyuncu var, eğer zaman verilirse A takımın oyun stilini öğrenebilirler. Ama kimse sabretmiyor" dedi.