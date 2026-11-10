Liverpool'un eski efsanesi Steven Gerrard, Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal ile iki büyük efsane, Suudi Arabistan'daki Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ve Amerika'daki Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi arasında dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı.

Steven Gerrard, genç oyuncunun yakaladığı olağanüstü yükselişin ardından, Lamine Yamal'ın aynı yaştayken Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun olduğundan daha ileride olduğunu düşünüyor.

Liverpool'un eski kaptanı bu değerlendirmeyi "The Overlap Daily" programında yaptı. Şunları söyledi: "O, Ronaldo'nun on dokuz yaşındayken olduğundan daha ileride. Gençken Messi'ye karşı oynadım ve belki de Lamine, onun olduğundan da daha ileride."

Steven ayrıca, Yamal'ın gelişimini sürdürmesi halinde onların seviyesine ulaşma kapasitesine sahip olduğunu düşünüyor.

Ancak Gerrard, heyecanını korumanın ve her iki efsanenin de istikrar düzeyine erişmenin, genç oyuncunun karşılaşacağı en büyük meydan okuma olacağı konusunda uyardı.