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Abobakr El Mokadem
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Gerard'dan dikkat çeken Yamal yorumu: Onu Cristiano ve Messi ile kıyasladı

Al Ahli - Al Nassr FC
Al Ahli
Al Nassr FC
Premier Lig
Inter Miami CF - Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
ABD 1
Barcelona - Villarreal
Barcelona
Villarreal
La Liga
L. Yamal
C. Ronaldo
L. Messi
S. Gerrard
Suudi Arabistan
ABD
İspanya
Portekiz
Arjantin
İngiltere

"Daha gençken Messi'ye karşı oynadım."

Liverpool'un eski efsanesi Steven Gerrard, Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal ile iki büyük efsane, Suudi Arabistan'daki Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ve Amerika'daki Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi arasında dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı.

Steven Gerrard, genç oyuncunun yakaladığı olağanüstü yükselişin ardından, Lamine Yamal'ın aynı yaştayken Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun olduğundan daha ileride olduğunu düşünüyor.

Liverpool'un eski kaptanı bu değerlendirmeyi "The Overlap Daily" programında yaptı. Şunları söyledi: "O, Ronaldo'nun on dokuz yaşındayken olduğundan daha ileride. Gençken Messi'ye karşı oynadım ve belki de Lamine, onun olduğundan da daha ileride."

Steven ayrıca, Yamal'ın gelişimini sürdürmesi halinde onların seviyesine ulaşma kapasitesine sahip olduğunu düşünüyor.

Ancak Gerrard, heyecanını korumanın ve her iki efsanenin de istikrar düzeyine erişmenin, genç oyuncunun karşılaşacağı en büyük meydan okuma olacağı konusunda uyardı.

 

 

 

 

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