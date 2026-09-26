Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, medya karşısında söyledikleri ile sahada ortaya koydukları arasında bir çelişki yaşıyor gibi görünüyor. Tüm yetkilere sahip olduğunu vurguladığı kararlı açıklamalar ile maçlarda aldığı teknik kararlar arasında, teknik direktörün kişiliği ve taraftar baskısından uzak bir şekilde kendi kanaatlerini dayatabilme kabiliyeti hakkındaki soru işaretleri giderek artıyor.

Suudi Arabistan Millî Takımı, son dönemde sonuçların ve performansların gerilemesinin ardından rotayı düzeltmeyi ve güveni yeniden kazanmayı gerektiren zor bir dönemden geçiyor. Bu durum, taraftarların birkaç ay önce görevi devralan Donis'e umut bağlamasına yol açtı; öyle ki Suudi Arabistan'ı doğru yola geri döndürmesi ve ona Suudi futbolundaki yeteneklerin büyüklüğüne yakışır net bir teknik kimlik kazandırması bekleniyor.

Yalan vaatler

Yunan teknik adam, görevi devraldığı andan itibaren millî takıma hücum futbolunu yeniden kazandırma kabiliyeti hakkında güvenle konuştu ve Suudi Arabistan'ın seçkin performanslar sergileyebilecek birçok yeteneğe sahip olduğunu vurguladı. Ancak bu vaatler, Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda sönük bir görüntü sergilemesinin ardından hızla farklı bir gerçeklikle çarpıştı ve görevinin başlangıcına eşlik eden güven, teknik fikirlerini uygulama kabiliyetine dair sorulara dönüştü.

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki sonuçları, eleştirilerin dozunu artırdı. Zira İspanya'ya karşı 4-0 mağlup oldu, Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı, Uruguay filelerinde ise yalnızca tek bir golle yetindi. Sorun sadece sonuçlarda değildi; sınırlı hücum performansına ve etkisizliğe kadar uzanıyordu; bu da teknik adamın seçimlerini ve maçları yönetme biçimini yeniden gündeme getirdi.

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Bu başarısızlıkların ardından Donis, bazı oyuncuların kulüpleriyle olan katılımlarının azaldığından bahsettiği açıklamalar yaptı ve yeteneklerin artık eskisi gibi olmadığına işaret etti.

İşte burada şu soru öne çıkıyor: Teknik adamın oyuncuların potansiyeline dair kanaatleri Dünya Kupası'ndan sonra mı değişti, yoksa yaşananlar, başlangıçta dile getirdiği vaatler ile gerçek sınavlar başladığında karşılaştığı gerçeklik arasındaki uçurumu mu ortaya koydu?

Donis'in kararları teknik kanaatler ile taraftar baskısı arasında

Donis'in kişiliği hakkında tartışma yaratan şey yalnızca Suudi Arabistan Millî Takımı'nın sonuçları değil, aynı zamanda çevresindeki eleştiriler ve baskılarla başa çıkma biçimidir. İlk ve son kararın kendisine ait olduğunu, tüm yetkilere sahip olduğunu sürekli vurgulayan teknik adam, bazı zamanlarda tribünlerde ve sosyal medya platformlarında dönenlere yanıt olarak seçimlerini yeniden gözden geçiriyormuş gibi görünüyor; bu da teknik kanaatlerinde ne kadar istikrarlı olduğuna dair soruları gündeme getiriyor.

Dünya Kupası boyunca, kadro ve aralarında Salem Al-Dawsari'nin de bulunduğu oyuncuların katılımıyla ilgili bazı kararları, mevcut kadrodaki oyuncuların potansiyeline bazı seçimlerin uygun olmadığını düşünen taraftarlar arasında geniş bir tartışma yarattı.

Eleştirilerin artmasıyla birlikte, teknik adamın kararlarının millî takımın ihtiyaçlarına dair kendi değerlendirmesinden kaynaklandığını defalarca vurgulamasına rağmen, teknik vizyonu ile taraftarların talep ettikleri arasında ayrım yapmakta zorlandığı görüldü.

Bu tablo, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın üç puanı almayı başarmasına rağmen Kuveyt'e karşı oynanan ilk maçın ardından Donis'in eleştirilere maruz kalmasıyla Körfez Kupası müsabakalarının başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Tek golle alınan galibiyet, özellikle teknik adamın görevi devraldığından beri vaat ettiği hücum kimliğini yeniden kazanma ihtiyacı göz önüne alındığında, Suudi Arabistan'dan daha ikna edici bir performans bekleyen taraftar kesimini ikna etmeye yetmedi.

Umman karşısındaki beklenen mücadeleden önce ise tüm gözler, dolaşan tahminlere göre altı değişikliğe kadar ulaşabilecek ilk 11'deki muhtemel değişikliklere çevrildi.

Teknik düzenlemeler futbolda doğal bir mesele olmaya devam etse de, zamanlaması ve boyutu şu soruyu yeniden gündeme getiriyor: Bu kararlar oyuncuların performansına dair nesnel bir teknik gözden geçirmenin sonucu mu, yoksa Kuveyt maçının ardından gelen eleştirilerin etkisini mi yansıtıyor?

Buradaki sorun, teknik adamın herhangi bir eleştiriye yanıt vermesi ya da kadrosunu bir maçtan diğerine değiştirmesi değildir; bunlar onun doğal yetkileri dahilindeki hususlardır. Sorun, kendisini net bir projeye sahip ve bağımsız karar veren biri olarak sunarken, bazı hamlelerinin, hassas bir dönemde Suudi Arabistan büyüklüğünde bir millî takımı yöneten bir teknik adamı ayırt etmesi gereken istikrardan yoksun görünmesidir.

Dolayısıyla Suudi Arabistan Millî Takımı, güçlü açıklamalar yapmakla ya da taraftarlarla söz düellosuna girmekle yetinen bir teknik adama değil; net bir vizyona sahip, kararlarının sorumluluğunu üstlenen ve dengesini yitirmeden baskılarla başa çıkabilen bir teknik yönetime ihtiyaç duyuyor.

Donis'e gelince, kadro değişikliklerinin gerçek teknik kanaatlerden kaynaklandığını ve hücum futbolunu yeniden kazandırma vaatlerinin sadece laf olmadığını, aksine sahada ortaya çıkabilecek bir proje olduğunu kanıtlaması gerekecek.

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