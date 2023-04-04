Portekizli süperstarın sevgilisi, Arabistan'da mutlu bir süreç geçiriyor.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo'nun ailesi, süper yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez'in aldığı bazı lüks hediyeleri Instagram'da paylaşmasıyla yine dikkatleri çekmeyi başardı.

Suudi Arabistan’da keyifli bir süreç geçiren Portekizli süperstar ve ailesi için güzel bir hafta oldu.

Rodriguez ve Ronaldo'nun birlikte iki çocuğu var ve yıldız futbolcu, Manchester United'dan ayrılmasının ardından Arabistan’da geniş ailesiyle birlikte yaşıyor.

Hediyeler arasında iki dev oyuncak elektrikli araba, birden fazla Barbie bebek bulunuyor.

BÜYÜK RESİM: Cömert yaşam tarzını sergilemek söz konusu olduğunda Ronaldo hiçbir zaman kendisini geri plana almadı.

Georgina Rodriguez Instagram

Portekizli oyuncu geçtiğimiz günlerde Rodriguez ile Madrid'de 8,8 milyon Sterlin’lik (11 milyon Dolar) bir Bugatti Centodiec'te görüntülendi.

Manchester United eski yıldızı, Suudi Arabistan'daki yeni evine taşınmadan önce 250.000 Sterlin’lik bir otel faturası da ödedi.

Ronaldo'nun çocukları da Arabistan’da oldukça eğleniyorlar gibi görünüyor.

Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nde Al-Batin'i yenmesinin ardından, yapılan çılgın kutlamalara katıldıkları görüldü.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Adalah ile Salı günü oynayacakları mücadelede Al-Nassr adına kilit bir rol oynayacak.