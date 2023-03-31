Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo yasağını çiğnedi

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, vücuduna yaptırdığı süslemelerle Portekizli yıldızın kuralını tanımadı.

Georgina’nın dizisinin yeni sezonu yayınlandı

Dizide Ronaldo'nun kuralları çiğnendi

Portekizli yıldızın dövmeye karşı olduğu biliniyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in Netflix’de yayınlanan dizisi “Ben Georgina” ikinci sezonuyla geri döndü. Dördüncü bölümde duygusal anlar yaşandı. Georgina Rodriguez koluna Cristiano Ronaldo ile isimlerinin baş harflerini, çocuklarının yazdığı “anne” yazısını ve bir melek dövmesi yaptırdı.

NE ANLAMA GELİYOR? Georgina Rodriguez melek dövmesini kaybettikleri bebekleri için yaptırdı. İsimlerinin baş harflerinin yer aldığı dövmesinin de özel bir anlamı var. Bu harfleri, Cristiano Ronaldo ilk buluşmalarında yazmış.

NE SÖYLENDİ? Georgina Rodriguez dövmeleri yaptırırken şunları söyledi: “Gökyüzünde ufak bir meleğimiz var. Hep onu düşünüyoruz. Böylece hep benimle olmuş olacak.”

"Cristiano ile yeni çıkmaya başlamıştık. Paris’e gitmiştik. İlk kez o kadar pahalı bir otelde kalmıştım. Her şeyi aldım: sabunu, kremleri, defterleri… Cristiano gece başucumdaki deftere “C.G.” yazıp kalp koymuş. O sayfayı alıp çantama koydum ve hala duruyor. Bu yüzden onları dövme yaptırıyorum."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo’nun düzenli kan bağışçısı olduğu için dövmeye karşı olduğu biliniyor. Georgina bu yasağı çiğneyip ilk dövmelerini yaptırdı. Ancak hepsinin duygusal bir anlamı var.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Instagram / Getty