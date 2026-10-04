Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldız ile ülkesinin milli takım teknik direktörü Jorge Jesus arasında alevlenen krize dahil oldu ve "Instagram" hesabı üzerinden teknik direktöre sert bir eleştiri yöneltti, ardından paylaşımı birkaç dakika sonra sildi.

Georgina'nın yorumu, dün akşam Cumartesi günü, Ronaldo'nun Manchester United'daki eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'a ait sahte bir açıklama içeren bir paylaşım üzerine geldi.

Sahte açıklamada şöyle deniyor: "Eğer Jorge Jesus içten içe onu (Ronaldo'yu) kullanmayı düşünmediğini biliyorsa, o zaman onu baştan neden çağırdı? Bir duruş sergilemek için mi? Bu bir otorite değil, güven eksikliğidir."

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Georgina, İspanyolca şu yorumu yaptı: "Bu adam İsa'nın adını nasıl taşıyor anlamıyorum", teknik direktörün soyadı olan "Jesus"a açık bir göndermeyle. Ancak birçok olumsuz tepki almasının ardından paylaşımı birkaç dakika sonra sildi.

Portekiz'in "A Bola" gazetesi, orijinal paylaşımın "Hispanic Sports Media" sayfasına ait olduğunu ve Ferguson'a atfedilen açıklamanın doğruluğunu teyit eden güvenilir bir kaynak bulunmadığını, Avrupa'nın büyük medya kuruluşlarından hiçbirinin bunu yayımlamadığını belirtti.

Krizin kökenleri

Kriz, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde 27 Eylül Pazar günü Norveç'i 2-1 yendiği maçın ardından patlak verdi; Ronaldo maç boyunca yedek kulübesinde kaldı.

"Don" ikinci yarıda ısınmasına rağmen Jesus, başlangıçta Gonçalo Ramos'un performansı nedeniyle onu oyuna almayı planlamasına karşın onu sahaya sürmeme kararı aldı.

Sonraki günlerde gerginlik tırmandı; Al-Nassr'ın yıldızı İsveç'in Malmö kentindeki bir antrenmana katılmadı, bu da Portekiz Federasyonu Başkanı Pedro Proença'yı milli takım kampına erkenden gitmeye sevk etti.

Kriz, 30 Eylül'de doruk noktasına ulaştı; Ronaldo, Jesus'un Danimarka karşılaşması öncesindeki basın toplantısının ardından ve federasyon başkanıyla yaptığı görüşmenin ardından Kopenhag'daki milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Real Madrid'in eski yıldızı "Instagram" üzerinden şunları yazdı: "Zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği söyleyeceğim."

Hatırlatmak gerekirse Jesus, daha önce Ronaldo'yu Suudi Arabistan'daki Al-Nassr'da çalıştırmıştı. Portekiz milli takımı, bugün Pazar akşamı Porto'da, tarihi kaptanının yokluğunda Norveç ile yeniden karşı karşıya geliyor.



