Georgina, Cristiano'ya tek kelimelik bir mesajla destek verdi

Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı olan eşi Cristiano Ronaldo'ya, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı kriz ve takımın kampından ayrılarak İspanya'ya gitmesinin ardından destek verdi.

Cristiano, teknik direktör Jorge Jesus'un bir oyuncu yüzünden teknik kararlarını değiştirmeyeceğini ve Ronaldo'nun Danimarka karşısında ilk 11'de başlamayacağını söylediği basın toplantısından dakikalar sonra Portekiz kampından ayrıldı.

Georgina ise sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa bir mesajla Cristiano'ya destek vererek devreye girdi.

Georgina, bir etkinlikte Cristiano'yu alkışlarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve "En iyisi" notunu düştü.

Hatırlatmak gerekirse Cristiano, kamptan ayrıldığını duyurduğu kısa mesajında milli takıma ve tüm oyunculara başarılar diledi.

Cristiano ayrıca uygun zamanda gerçeği açıklayacağına dair söz verdi.



