Georg Margreitter kimdir?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Georg Margreitter'ı yakından tanıyalım.

Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, bonservisi 'nın takımında bulunan Georg Margreitter'ı kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.

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Geçtiğimiz sezon Nürnberg formasını 29 kez giyen Avusturyalı sporcuyu yakından tanıyalım.

Georg Margreitter kimdir?

7 Kasım 1989 tarihinde 'da dünyaya gelen Georg Margreitter, savunmanın merkezinde görev yapıyor.

Profesyonel kariyerine Avusturya'nın LASK takımıyla başlayan Margreitter, 2010 yazında Avusturya Wien'e transfer oldu.

77 kez formasını giydiği Avusturya Wien'de gösterdiği performansla 2.5 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olan tecrübeli savunmacı, Ada'da istediği fırsatları bulamadı.

Kopenhag ve Chesterfield'da kiralık geçen günlerin ardından Ağustos 2015'te bedelsiz olarak Nürnberg ile anlaşan deneyimli futbolcu, Alman ekibiyle 4. sezonunu tamamladı.

Nürnberg formasıyla 101 maça çıkan 30 yaşındaki Margreitter, 2018-19 sezonunda takımının 'yı son sırada tamamlayarak küme düşmesine engel olamadı.