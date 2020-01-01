Gent, Sinan Bolat'ı kadrosuna kattı

Belçika ekibi Gent, 31 yaşındaki file bekçisi Sinan Bolat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Royal Antwerp ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan Sinan Bolat, Gent'e transfer oldu.

Gent ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki file bekçisinin Royal Antwerp'teki sözleşmesi mayıs ayında feshedilmişti.

Kariyeri boyunca , , ve gibi takımların formalarını giyen tecrübeli isim, bir süredir Süper Lig kulüpleri ile de anılıyordu.

Daha fazla takım

Sinan Bolat, Antwerp'te geçtiğimiz sezon 36 maçta görev aldı.