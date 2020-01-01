Gent, Sinan Bolat'ı kadrosuna kattı
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Royal Antwerp ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan Sinan Bolat, Gent'e transfer oldu.
Gent ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki file bekçisinin Royal Antwerp'teki sözleşmesi mayıs ayında feshedilmişti.
Kariyeri boyunca Kayserispor, Galatasaray, Porto ve Club Brugge gibi takımların formalarını giyen tecrübeli isim, bir süredir Süper Lig kulüpleri ile de anılıyordu.
Sinan Bolat, Antwerp'te geçtiğimiz sezon 36 maçta görev aldı.