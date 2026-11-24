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Genoa savunmacısı Leo Ostigard için endişeli bir gece yaşandı: oyuncu aniden yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısıyla rahatsızlandı. Bunun üzerine futbolcu, gerekli tetkiklerin yapılması için Cenova'daki San Martino Hastanesi'ne götürüldü ve sağlık personeli tarafından hemen muayeneye alındı.

Norveçli stoper, hastanede Profesör Matteo Bassetti ve ekibinin gözetiminde tedavi altına alındı. Hastaneye yatırıldıktan sonra Genoa oyuncusuna, belirtilerin olası nedenlerini belirlemek ve genel sağlık durumunu değerlendirmek için bir dizi tanı testi yapıldı.

Yapılan tetkiklerden rahatlatıcı sonuçlar çıktı. Şu ana kadar kayda değer bir klinik soruna rastlanmış görünmüyor ve ilk belirtilere ilişkin başlıca endişeler giderildi. Bu, futbolcu, Genoa ve süreci endişeyle takip eden herkes için olumlu bir haber.

Tetkiklerin olumlu sonuçlarına rağmen doktorlar Ostigard'ı bugün de gözlem altında tutmayı uygun gördü. Bu önlem, ateşin ve şiddetli baş ağrısının seyrini izlemek, durumunun tamamen istikrara kavuştuğunu doğrulamak ve daha ileri inceleme gerektiren başka klinik bulguların ortaya çıkmadığından emin olmak için gerekli.

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Bu aşamada öncelik, doğal olarak savunmacının sağlığı. Normal sportif faaliyetlerine dönebilmesi için tamamen iyileşmesi gerekiyor. Norveçli oyuncunun takımdaki rolü de göz önüne alındığında Genoa'nın bu durumu dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Şimdilik tetkik sonuçlarının getirdiği rahatlama hâkim, çünkü önemli bir komplikasyon olmadığı görüldü. Sağlık durumunun takibinin tamamlanması ve iyileşmesi için gereken sürenin değerlendirilmesi açısından önümüzdeki saatler önemli olacak. Amaç, Leo Ostigard'ın bu rahatsızlığı tamamen geride bırakıp mümkün olan en kısa sürede huzura kavuşması.