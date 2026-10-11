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Genoa’da Diego Lopez’e resmen veda: Modesto geliyor

Genoa

Birkaç gündür gündemde olan haber bu sabah resmiyet kazandı: Diego Lopez artık Genoa yönetiminin bir parçası değil. Kulüpte Chief of Football görevinden ayrıldı; kulüp, transfer bölümünü Stefano Melissano ve Francois Modesto ikilisine emanet ederek yeniden yapılandırıyor (kısa süre içinde onların göreve gelişinin de resmiyet kazanması bekleniyor).


"Genoa CFC, Diego López ile profesyonel ilişkinin sona erdiğini duyurur; López, kulüpteki Chief of Football görevinden ayrılmaktadır. Kulüp, sportif yapının çeşitli alanlarının gelişimi, bağlılığı ve kırmızı-lacivert teknik alanın başındaki görevi süresince gösterdiği büyük profesyonellik için kendisine en içten teşekkürlerini ifade etmek ister. Genoa CFC, Diego López'e profesyonel kariyerinin devamı için en iyi ve en samimi dileklerini iletir."

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