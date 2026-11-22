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Sahada yalnızca 5 dakika kalabildi: Lorenzo Colombo. Genoa'nın 2002 doğumlu forveti, yaklaşık bir aydır ayak bileği sorunları yaşıyordu; Danele De Rossi bu sorunların verilen arada çözülmüş olmasını umuyordu. Genoa'nın Sassuolo'yu Karadağlı Osmajic'in iki golüyle 2-0 yendiği maçta 83. dakikada Osmajic'in yerine oyuna giren Colombo, tüm oyuncu değişikliği hakları kullanılmışken 88. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı.

NE OLDU? Sağanak yağmur altında, kaygan zeminde Colombo, topu kapmak için Cinquegrano ile mücadeleye girdi ancak topu kazanamadan büyük acı içinde aniden yere yığıldı. Sağlık ekibi, forvetin yerdeki duruşunu görünce ilk anda en kötüsünden endişelendi ancak daha sonra sorunun aslında tamamen fiziksel olduğu ve özellikle dizini etkilediği anlaşıldı.

DİZİNDE SORUN VAR: DAZN'in maç anlatımındaki spikerlerinin aktardığına göre Colombo, tüm oyuncu değişikliği hakları kullanılmışken sahayı terk etmek zorunda kaldı ve doğrudan soyunma odasına gitti. İlk değerlendirmeye göre dizinde burkulma olduğu düşünülüyor. Colombo, sağlık ekibi tarafından kollarla saha dışına taşınmak zorunda kaldı. İlk gelen bilgilere göre sorunun oldukça ciddi olduğu düşünülüyor.

DE ROSSI'NİN SÖZLERİ: "Dizinden sakatlandı, şu an başka bir şey bilmiyorum. Ağrı hissediyor olsa da sakatlığının olabildiğince hafif olmasını umuyoruz."