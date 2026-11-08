Geniş tartışma: El Clasico, Salim ed-Devserî ile mücadelesi öncesinde el-Burikan'ı krize sokuyor

Al-Ahli ile Al-Nassr arasındaki klasiğin tarihinin belirlenmesi tartışmalara yol açtı. Al-Ahli'nin forveti ve 2026 Asya'nın En İyi Oyuncusu ödülünün en güçlü adaylarından biri olan Firas Al-Buraikan, kıtasal yükümlülüğü ile beklenen maçı arasında yalnızca birkaç saat bulunan yoğun bir programla karşı karşıya kaldı. Bu durum, oyuncuya ek bir zorluk dayatabilecek bir zamanlamada ortaya çıktı.

Tüm gözler, 19 Kasım Perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a çevriliyor. Burada düzenlenecek Asya Futbol Konfederasyonu ödül töreninde Al-Buraikan, kıtanın en prestijli bireysel ödülü için Al-Hilal ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kaptanı Salem Al-Dawsari ile İranlı Alireza Beiranvand'a karşı yarışacak.

Ancak ilginç olan, Al-Buraikan'ın hızla ülkeye dönmesi gerekecek olması. Çünkü Al-Ahli, Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen klasik kapsamında 20 Kasım Cuma günü Al-Nassr ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Yani ödül töreninden 24 saatten daha kısa bir süre sonra. Bu da söz konusu zamanlamanın uygunluğuna dair soru işaretleri doğurdu.

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Salem Al-Dawsari'nin de ödüle aday olanlar listesinde bulunması durumun hassasiyetini artırıyor. Zira iki Suudi yıldız arasındaki rekabet, her birinin kıtasal takdiri elde etme çabası göz önüne alındığında ayrı bir önem taşıyor. Al-Buraikan ise kendisini art arda iki yükümlülük karşısında buluyor: Birincisi Kuala Lumpur'da, ikincisi ise Al-Ahli forması altında Al-Nassr karşısında.

Soru işaretleri yalnızca oyuncunun törene katılıp katılamayacağıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda Malezya'dan dönüş zamanına ve klasik öncesinde dinlenmek ve hazırlanmak için ne kadar süre bulacağına da uzanıyor. Özellikle uluslararası seyahat ve iki etkinlik arasındaki dar zaman aralığı, oyuncunun maça hazır bulunurluğunu etkileyebilir.

Al-Buraikan'ın Asya'nın En İyi Oyuncusu ödülü için yarışma hedefi ile Al-Ahli'nin Al-Nassr karşısında onun hizmetine duyduğu ihtiyaç arasında, maç takvimi oyuncuların kıtasal müsabakalarla olan bağlantılarının ne ölçüde göz önünde bulundurulduğu konusunda tartışma yaratıyor. Özellikle de söz konusu olan klasik ölçeğinde taraftar kitlesi büyük bir maç olduğunda.