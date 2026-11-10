FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisine dair ABD'de yürütülen soruşturmalar, daha tehlikeli bir aşamaya doğru ilerliyor. Infantino, ABD'deki en önde gelen eleştirmenlerinden birinin yürüttüğü soruşturmaların kapsamının genişlemesiyle birlikte, önümüzdeki haftalarda tanıklık etmek üzere Kongre'ye çağrılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

İngiliz "Telegraph" gazetesinin, kimliklerinin açıklanmaması şartıyla konuşan FIFA içindeki üst düzey yetkililere dayanarak aktardığına göre, Infantino önümüzdeki ocak ayından itibaren tanıklık etmesi yönünde yasal talepler alabilir.

Demokrat Parti'nin geçen hafta yapılan ara seçimlerde elde ettiği ezici zafer ve ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi, Infantino'nun geleceği açısından büyük yankılar taşıyor. Infantino, önümüzdeki mart ayında yapılacak seçimlerde FIFA başkanlığı koltuğunu koruma kampanyasıyla eş zamanlı olarak, utanç verici olabilecek belgeleri ve kanıtları teslim etmeye zorlanma adayı haline geldi.

Temsilciler Meclisi'ndeki güçlü yargı komitesi, Infantino'nun Trump ile ilişkilerine dair soruşturmayı geçen temmuz ayında başlatmıştı; ancak "Telegraph"a konuşan çeşitli kaynaklar, komitedeki en önde gelen Demokrat üyelerden Jamie Raskin'in, son zamanlarda ortaya çıkan bir dizi tartışmalı olayı şu anda incelediğini doğruladı.

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Komite, gazetenin geçen hafta yayınladığı ifşaata ilişkin belgeler talep etti. Söz konusu ifşaat, Infantino'nun, Trump ile iletişimi yürüttüğü en önde gelen aracılardan biri olan Carlos Cordeiro'dan, Miami kentindeki lüks evinde çalışan göçmen bir hizmetçiye çalışma izni çıkarma konusunda yardım istemesiyle ilgiliydi. FIFA, bu davada herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddediyor.

Infantino'nun eleştirmenleri, bu olayın kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun fonlarının veya örgüte ait varlıkların kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili yasa ihlallerine sahne olup olmadığını belirlemek için incelenmesinin artık zorunlu hale geldiği görüşünde.

Ayrıca belgelerin, hizmetçinin FIFA'nın Amerika kıtasındaki maaş bordrolarında yer aldığını göstermesinin ardından vergi makamları da uyarıldı.

FIFA, Infantino'nun hizmetçinin masraflarını bizzat kendisinin karşıladığını vurgulayarak bir açıklamada şunları söyledi: "FIFA Başkanı'nın özel ve ev yaşamına ilişkin konular özeldir; ancak her türlü şüpheyi gidermek adına, FIFA Başkanı herhangi bir ev işçiliğinin masraflarını şahsen kendisi üstlenmektedir."

Uluslararası Futbol Federasyonu, kimliğini "Telegraph" gazetesinin bildiği hizmetçinin çalışma koşullarıyla ilgili "herhangi bir usulsüzlük imasını kesinlikle" reddettiğini de ekledi.

Infantino, Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşinin sahibi olduğu bir şirkete Dünya Kupası haklarından bir pay satmak için gizli görüşmeler yürütmesinin ardından, ABD Başkanı ve çevresiyle olan ilişkisi nedeniyle zaten yoğun bir incelemeye tabi tutuluyordu.

Kaynaklardan biri, Kushner ailesinin önümüzdeki ocak ayında tanıklık etmek üzere çağrılmasının "güçlü bir ihtimal" olduğuna işaret ederken, bu aşamada Trump'ın çağrılmasının beklenmediğini belirtti.

Demokratların geçen haftaki seçimlerdeki zaferi, Jamie Raskin'e önümüzdeki ocak ayında Temsilciler Meclisi yargı komitesinin başkanlığını üstlenme fırsatı veriyor. Bu makam, ona FIFA Başkanı'nı çağırma ve talep edilen belgeleri teslim etmeye zorlama konusunda yeni yetkiler sağlayacak.

Raskin, Infantino hakkındaki soruşturmayı geçen temmuz ayında, FIFA ile ABD Başkanı ve müttefikleri arasındaki mali bağlara ilişkin endişeler temelinde başlatmıştı.

Raskin, aralarında FIFA'nın Trump, yönetimi ve ABD Başkanı'nın aile şirketi olan Trump Organization ile olan yazışmalarına dair kayıtların da bulunduğu, talep ettiği belgelerin tamamını henüz teslim almadı.

O dönemde komite içindeki Demokrat azınlığın en önde gelen temsilcisi görevini yürüten Raskin, 26 temmuzda Infantino'ya bir mektup göndererek, FIFA'nın Trump'ın gönlünü kazanmak için yürüttüğü ve "sürekli bir kampanya" olarak nitelendirdiği şey hakkında bir soruşturma başlattığını bildirmişti.

Geçen eylül ayında komite üyeleri, Infantino'yu gereken düzeyde iş birliği yapmamakla suçladı ve verdiği karşılığı "maalesef yetersiz" olarak nitelendirdi. Ancak o dönemde resmi bir çağrı çıkarılmamış olması, Raskin'in talebinin göz ardı edilmesinden kaynaklanan herhangi bir cezai sonucun olmadığı anlamına geliyor.

Infantino'nun Trump ile ilişkisi, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası turnuvasının hazırlıkları sırasında, özellikle FIFA Başkanı'nın ABD'deki mevkidaşına FIFA Barış Ödülü'nün ilk nüshasını vermesinin ardından, gündemin ön sıralarında yer almıştı.

Temsilciler Meclisi yargı komitesi içindeki bir kaynak salı günü "Telegraph" gazetesine, henüz nihai bir karar alınmamış olsa da FIFA ve Infantino ile ilgili olarak "tüm soruşturmaların masada durduğunu" aktardı.

Kaynak şunları söyledi: "FIFA'nın uygulamaları ve Dünya Kupası ile ilgili ödemeleri konusunda hâlâ ciddi sorularımız var ve federasyondan yeterli bilgi alamadık. Henüz herhangi bir karar alınmamış olsa da, tüm soruşturma seçenekleri güçlü bir şekilde masada."

Parlamento soruşturması açılması yönündeki yenilenen tehditler, FIFA'nın baş hukuk müşaviri Emilio García Silvero'nun, Infantino liderliğinde geçirdiği 8 yılın ardından görevinden istifa etmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

García Silvero, turnuvalara ilişkin disiplin davalarını, transfer piyasası yönetmeliklerini ve dünya genelindeki sözleşme anlaşmazlıklarını denetliyordu; bu da onu, soruşturma sırasında Raskin'in ifadelerini almak isteyebileceği kişilerden biri haline getiriyor.

Buna karşılık FIFA, bir açıklamada şunları söyledi: "Uluslararası Futbol Federasyonu, komite üyeleriyle verimli görüşmeler yürüttü ve bu görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor. Proaktif iş birliğimizden memnun olmadıklarına dair herhangi bir işaret almadık ve sahip oldukları diğer tüm soruları yanıtlamayı dört gözle bekliyoruz."