İspanya sokakları neredeyse boşken, ulaşım durmuşken ve hareketlilik genel grev nedeniyle felç olmuşken, Katalonya'da sessizliğe teslim olmayı reddeden tek bir yer vardı: Barcelona kulübü.

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Ülkenin başlıca sendikalarının genel greve çağrı yaptığı 11 Kasım Çarşamba günü, Katalan kulübü sıra dışı bir gün yaşadı. Günün en belirgin başlığı "değişken katılım" olsa da sonuç netti: Hayat devam ediyor ve taraftarlar her zaman ön planda.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona kulübü, çalışanlarının grev hakkını hiçbir baskı veya kısıtlama olmaksızın tamamen özgürce kullanmalarına izin verirken, aynı zamanda ulaşım ve toplu taşıma aksaklıkları nedeniyle iş yerlerine ulaşmakta zorluk yaşayabilecek çalışanlar için uzaktan çalışmayı da kolaylaştırdı.

Bu karar, kulübün çalışanlarının haklarına duyduğu saygının bir yansıması oldu; aynı zamanda üyelere ve taraftarlara yönelik hayati hizmetlerinin durmaması konusundaki hassasiyetini de ortaya koydu.

Grevin etkisi sabahın ilk saatlerinden itibaren göze çarpıyordu. Kulübün ve stadyumun çevresindeki trafik akışı her zamankine göre büyük ölçüde azaldı ve katılım normal günlere kıyasla daha düşük görünüyordu; bu da birçok kişinin evde kalmayı tercih ettiği bir günde doğal bir durumdu.

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Ancak sürpriz, genel katılımın düşük olmasına rağmen hem kulüp mağazası "Botiga"nın hem de müzenin gördüğü yoğun ilgide yaşandı.

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Farklı yaşlardan ve milliyetlerden ziyaretçiler ile taraftarlar, günün sakinliğinden faydalanarak Barcelona'nın kalesini maç günlerinin kalabalığından uzak bir şekilde gezmenin keyfini çıkarmak, hatıra fotoğrafları çektirmek ve takımın formalarını ve hatıra eşyalarını satın almak için mağazaya ve müzeye akın etti.

Mağazada, ayrıca kulübün taraftar bürosunda ve üye ile kullanıcı hizmetleri bürosunda bir dizi çalışan greve gitti; ancak bu durum üyelerin ve taraftarların ihtiyaç duydukları yardımı almalarına engel olmadı.

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Kulüp yönetimi, temel hizmetlerin sürekliliğini güvence altına alan ve taraftarlara hizmet verecek yeterli sayıda çalışanı hazır bulunduran bir alternatif plan hazırlamaya özen gösterdi; böylece hiçbir ziyaretçinin grev gününde herhangi bir eksiklik veya aksama hissetmemesi sağlandı.

Aynı durum, ziyaretçileri normal şekilde ağırlamaya devam eden ünlü stadyum turu için de geçerliydi. Ancak bu turun da, sezonun ara dönemine denk gelmesi ve birçok kişinin bu sıra dışı günde seyahatten ve ulaşımdan uzak durması nedeniyle daha az turist gördüğünü belirtmek gerekir.

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Yeni Camp Nou projesindeki inşaat işçilerine gelince, "Mundo Deportivo" gazetesinin başvurduğu kaynaklara göre greve katılım aralarında neredeyse yok denecek kadar azdı; işçiler, dünyanın her yerindeki tüm Barcelona sevdalılarının beklediği dev projede çalışma temposu etkilenmeden işlerine neredeyse normal şekilde devam etti.

Bununla birlikte, stadyumun çevresindeki bölgede kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı; çünkü bu, beklenen maçtan yalnızca bir gün öncesiydi. Kadın futbol takımı yarın perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında Arsenal ile karşılaşacak ve stadyumda taraftarları ağırlamak için tüm dış alanların hazırlanması gerekiyordu.

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Organizasyon, güvenlik ve lojistik ekipleri, önemli Avrupa maçına ilişkin tüm detayları hazırlamak için var güçleriyle çalışıyor. Genel grevin koşullarının dayattığı görece sakin bir günün ardından stadyum çevresine hareketliliğin tüm gücüyle geri dönmesi bekleniyor.

Grev hakkını kullananlar ile evden veya kulüp içinden çalışmaya devam edenler arasındaki bu farklı manzarayla Barcelona, bir kez daha yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda çalışanlarının haklarına saygı göstermek ile taraftarlarına ve ziyaretçilerine olan bağlılığını korumak arasında denge kurabilen bir kurum olduğunu kanıtladı.

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Tüm İspanya'nın durduğu bir günde Barcelona her zamanki gibi hazır, açık ve mevcuttu; herkese net bir mesaj gönderiyordu: Burada, Katalonya'nın kalbinde hayat asla durmaz.