Gençlerbirliği'ni Mert Nobre çalıştıracak

Başkent ekibi teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdiğini duyurdu.

'ni 2020-21 sezonunda Mert Nobre çalıştıracak. Brezilyalı antrenörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Türk futboluna damga vurmuş isimlerden biri olan Mert Nobre, 2019'da profesyonel futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği formasıyla nokta koyduktan sonra antrenörlük kariyerine başlamıştı.

Sırayla Akhisarspor ve 'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Nobre, ilk teknik direktörlük deneyimini Gençlerbirliği'nde yaşayacak.

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Geride bıraktığımız günlerde Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Ankara temsilcisi, Nobre'yle anlaştığını sosyal medya hesaplarından yayımladığı "Hikaye yeniden başlıyor" başlıklı video ile duyurdu.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 2019-20 sezonunu 36 puanla 12. sırada tamamlamıştı.