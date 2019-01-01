Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Kırmızı-siyahlı ekip teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'in 9. haftası sonunda bir ayrılık daha yaşandı. Ankara'da 'a 2-0 yenilen 'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.

Kırmızı siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Gençlerbirliği ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak sadece 6 puan toplayabilmişti.

"Gurur duymaya devam edeceğim"

Kırmızı siyahlı ekibin resmi internet sitesinde veda mesajı yayınlanan Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği camiasının bir parçası olmaktan gurur duymaya devam edeceğini söyledi:

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“Yaklaşık beş aylık beraberliğimizin bugün itibariyle son bulduğunu üzüntüyle bildirmek isterim. Ben ve ekibimin tek gayesi Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere getirmek oldu. Bazen çok istersiniz ve başarıyı sağlamak adına fedakarlıklar yaparsınız ama olmayınca olmaz. Bu yüzden de ne değerli Gençlerbirliği camiasına ne de kendi kariyerime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Ben her zaman bu güzide camianın bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğim. Geçmişten bugüne kulübümüz için yaptıklarım, kulübümüze kattığım değerlerle gurur duyarak camiamızdan ayrılıyorum. Gençlerbirliği isminin olduğu yerde ne gelirken ne de giderken asla para konuşmadım ve tek bir kuruş tazminat talebim olmadı.

Ben ve ekibim adına her zaman anımızda olan başta Sayın Murat Cavcav’a yönetim kurulu üyelerimiz, futbolcu kardeşlerimize, iyi günde kötü günde yanımızda olan tüm Gençlerbirliği taraftarına ve tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”

"Kan değişikliğine gitmek gerekiyor"

Gençlerbirliği Murat Cavcav ise kan değişikliğine gitmek zorunda olduklarını ve bu kararı üzülerek aldıklarını belirtirken şunları ifade etti:

"Futbolda ayrılıklar, vedalar her zaman var. Sezon başı büyük umutlarla, kaliteli oyuncularla yola çıktık. Zaman zaman futbolun şanssızlığı, zaman zaman bireysel hatalar istediğimiz sonuçları almamıza engel oldu. Gönül isterdi ki bu kadroyu birlikte kurduğumuz Mustafa Kaplan ile başarılı olalım ama olmadı. Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz.

Mustafa Kaplan ve ekibine temmuz ayından beri verdikleri büyük emek için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyorum."