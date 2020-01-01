Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
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Gençlerbirliği sportif direktör olarak görev yapan Mustafa Kaplan'ın Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacağını resmen açıkladı.
Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi"
53 yaşındaki teknik adam, Gençlerbirliği'nde daha önce de yardımcı antrenör ve teknik adam olarak görev yapmıştı.
Kaplan, son olarak 2019-20 sezonunda 10 maç takımın başında kalmıştı.