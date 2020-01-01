Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi

Mert Nobre ile yollarını ayıran Başkent ekibi, kulübün sportif direktörü Mustafa Kaplan'ın teknik direktörlük görevini devraldığını duyurdu.

sportif direktör olarak görev yapan Mustafa Kaplan'ın Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacağını resmen açıkladı.

Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi"

Daha fazla takım

53 yaşındaki teknik adam, Gençlerbirliği'nde daha önce de yardımcı antrenör ve teknik adam olarak görev yapmıştı.

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Kaplan, son olarak 2019-20 sezonunda 10 maç takımın başında kalmıştı.