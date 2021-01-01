Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi

Mustafa Kaplanla yollarını ayıran Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nde istifa eden Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Sezona Kasımpaşa teknik direktörü olarak başlayan 51 yaşındaki Altıparmak, yedi maçta 11 puan toplamasına rağmen yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevinden ayrılmıştı.

Daha önce Hatayspor, Akhisar, BB Erzurumspor ve Gaziantep FK gibi takımlarda görev yapan Altıparmak futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlamıştı.