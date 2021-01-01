Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi
Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nde istifa eden Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Sezona Kasımpaşa teknik direktörü olarak başlayan 51 yaşındaki Altıparmak, yedi maçta 11 puan toplamasına rağmen yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevinden ayrılmıştı.
Daha önce Hatayspor, Akhisar, BB Erzurumspor ve Gaziantep FK gibi takımlarda görev yapan Altıparmak futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlamıştı.
Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak!— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 31, 2021
Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu.
Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/Lcn0aUUHhH