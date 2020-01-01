Süper Lig

Gençlerbirliği'nde çifte ayrılık

Yorum()
Genclerbirligi Logo
Genclerbirligi
Başkent temsilcisi, Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

2019-20 sezonunu 36 puanla 12. sırada bitiren Gençlerbirliği, gelecek sezon için kadro yapılandırmasına devam ediyor.

Başkent temsilcisi, Hollandalı oyuncuları Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarını ayırdı.

Haberin devamı aşağıda

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."

    Geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Sauntjens 2 asist kaydederken, sadece 1 maçta forma giyen van Beijnen gol ve asist katkısı yapamadı.

    Kapat