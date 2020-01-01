Gençlerbirliği'nde çifte ayrılık

Başkent temsilcisi, Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

2019-20 sezonunu 36 puanla 12. sırada bitiren , gelecek sezon için kadro yapılandırmasına devam ediyor.

Başkent temsilcisi, Hollandalı oyuncuları Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Daha fazla takım

"2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."

Geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Sauntjens 2 asist kaydederken, sadece 1 maçta forma giyen van Beijnen gol ve asist katkısı yapamadı.