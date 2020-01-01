Gençlerbirliği'nde çifte ayrılık
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Genclerbirligi
2019-20 sezonunu 36 puanla 12. sırada bitiren Gençlerbirliği, gelecek sezon için kadro yapılandırmasına devam ediyor.
Başkent temsilcisi, Hollandalı oyuncuları Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."
Geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Sauntjens 2 asist kaydederken, sadece 1 maçta forma giyen van Beijnen gol ve asist katkısı yapamadı.