Gençlerbirliği'nde bir pozitif vaka çıktı
Son dönemde Kovid-19 nedneiyle birçok oyuncusundan yaralanamayan Gençlerbirliği'nde, bir futbolcusunun daha testinin pozitif çıktığı açıkladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.
Öte yandan Gençlerbirliği, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu katılmadı.
13 maç sonunda 12 puan toplayan Gençlerbirliği, 28 Aralık günü kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 27, 2020
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/EzEWykKVij