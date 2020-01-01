Gençlerbirliği'nde bir pozitif vaka çıktı

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Son dönemde Kovid-19 nedneiyle birçok oyuncusundan yaralanamayan 'nde, bir futbolcusunun daha testinin pozitif çıktığı açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Hes Kablo maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.

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Öte yandan Gençlerbirliği, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu katılmadı.

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13 maç sonunda 12 puan toplayan Gençlerbirliği, 28 Aralık günü kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.