Gençlerbirliği, Salih Dursun'u transfer etti

Son olarak Antalyaspor'da top koşturan Salih Dursun kariyerine Gençlerbirliği'nde devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden , 29 yaşındaki savunma oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Salih Dursun'u renklerine bağladı. Sakaryaspor altyapısında yetişen ve , , ile 'da forma giyen Salih, iki yıllık anlaşmaya imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Salih Dursun'a güvendiklerini belirterek, transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.