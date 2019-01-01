Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ı transfer etti

Gençlerbirliği, Glasgow Rangers'tan Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Daniel Candeias, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Başkanı Murat Cavcav, Candeias'ın takıma katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kariyeri ortada, iyi bir oyuncu. İki yıllık bir anlaşma imzaladık. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını ümit ediyorum" dedi.

Candeias ise ikinci kez 'de futbol oynayacak olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kariyerinde , gibi önemli takımların formasını da giyen Portekizli futbolcu geçen sezon ile çıktığı 28 lig maçında 5 gol attı. Candeias, geçen sezon UEFA 'nde elemelerde 7, grup aşamasında ise 5 maçta forma giydi.

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Türkiye'ye de yabancı olmayan Portekizli futbolcu, 2016-17 sezonunda Süper Lig'de formasıyla 29 maçta görev yaparken, 4 kez gol sevinci yaşamıştı.