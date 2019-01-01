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Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu transfer etti

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Genclerbirligi
Başkent temsilcisi, 27 yaşındaki Senegalli kaleciyle iki yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci Abdoulaye Diallo'yu renklerine bağladı. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Senegalli kaleci Diallo ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Açıklamada, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Diallo'nun turnuva sonrasında takımın kampına katılacağı ifade edildi. 

Senegalli file bekçisi, 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'un formasını giymişti.

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