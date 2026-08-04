Gençler için: Djokovic tenis kurallarında devrim niteliğinde bir değişiklik öneriyor

Sırp yıldız Novak Djokovic, tenis sporunu geliştirmek ve özellikle genç taraftarlar için daha çekici hale getirmek amacıyla yeni fikirler öne sürmeye devam ederek, maç sisteminde köklü değişiklikler yapılmasını önerdi.

Djokovic, Marca gazetesininaktardığı açıklamalarında, sayı sisteminin değiştirilmesini; setlerin 6 yerine 4 oyuna kadar oynanmasını, avantaj sisteminin (Deuce/Advantage) kaldırılmasını ve maç sürelerinin iki saati aşmayacak şekilde sınırlandırılmasını istedi.

Djokovic şunları söyledi: "Sayı sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Artık setler altı oyuna kadar değil, dört oyuna kadar oynanmalı. Ayrıca avantajı da kaldırırdım. Büyük turnuvaların maçları beş setin en iyisi sistemiyle devam ederse, o zaman yaklaşık yalnızca iki saat sürer. Bu herkes için daha iyi olur."

Djokovic, oyun tarihinin en uzun maçlarından bazılarını oynamasıyla tanınıyor. Bunların sonuncusu, son Wimbledon turnuvasında Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşısında yaşandı. Djokovic bu maçı, 5 saat 15 dakika süren mücadelenin ardından 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) sonucuyla kazandı.

Bu karşılaşma, Wimbledon turnuvasının çeyrek final turu tarihinin en uzun maçı ve turnuva tarihinin en uzun beşinci maçı olarak kabul ediliyor.

Djokovic'in oyunu geliştirmek için sunduğu ilk öneri de bu değil; birkaç hafta önce yeni nesilleri çekmek için değişiklikler yapılması gerektiğinden söz etmişti.

O dönemde şunları söylemişti: "Yeni nesilleri nasıl çekeceğiz? Belki dört büyük turnuvayı izlerler, ama daha fazlasını değil. Bir tenis maçını takip etmek için günde dört ya da beş saat oturmazlar. Konsantrasyon kapasiteleri farklı ve bugün pazarın nasıl işlediğini anlamamız gerekiyor."

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