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Luca Reggiani'nin kışın ayrılma ihtimali giderek artarken BVB'nin istediği bonservis bedeli de netleşti.

Luca Reggiani hakkında çıkan haberlerin çokluğuna bakılırsa İtalyan oyuncunun BVB'de başrolde olduğu düşünülebilir. Ancak en azından sportif açıdan durum tam tersi.

Baştan alalım: Reggiani, 2024'te US Sassuolo'nun altyapısından BVB'ye geldi ve Dortmund'daki sözleşmesini ancak bu yılın mart ayında 2029'a kadar uzattı. 18 yaşındaki oyuncu, Niko Kovac'ın takımında sezonun ikinci yarısında parlayan isimlerden biri oldu; düzenli olarak forma giydi ve Bundesliga'daki ilk golünü attı. Temmuz ayında ise yetenekli stoperin ülkesi İtalya'ya dönmeyi düşündüğüne ve BVB'nin de ayrılmasına pek karşı olmadığına dair söylentiler çıktı. Ancak Reggiani kaldı.

Sorun şu: Reggiani gelişim gösteremedi ve bu nedenle Kovac yönetiminde fazla süre alamadı. Yoksa A takımda pek şans bulamadığı için mi gelişimi duraksıyor? Ekim ayında ise Reggiani'nin ayrılmak istediği belirtildi. Sky'a göre oyuncunun tarafı, daha fazla oynama şansı bulabileceği başka bir kulüpte kendini denemek istediğini BVB'ye iletti. Kısa süre sonra Kicker, BVB'nin Reggiani'nin büyük bir sıçrama yapabileceğine zaten inanmadığını ve İtalyan oyuncunun önümüzdeki kış transferine sıcak baktığını bildirdi.

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Ruhr Nachrichten'in de aktardığına göre yakın zamanda yaşanabilecek ayrılık ihtimali giderek somutlaşıyor. Buna göre BVB, Reggiani'den 10 milyon avro bonservis geliri elde etmek istiyor. Son olarak İtalya'dan gelen haberlerde AC Milan'ın 1,94 metre boyundaki savunmacıyla ilgilendiği belirtilmişti.

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Reggiani bu sezon şu ana kadar A takımda 50 dakika forma giydi. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi veya Almanya Kupası yerine daha çok Youth League'de, U23 takımıyla Regionalliga'da ve Premier League International Cup'ta oynuyor. Kulübün stoperler arasındaki sıralamasında ise epey geriye düşmüş durumda.