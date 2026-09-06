Ittihad forması giyen Nijeryalı George Ilenikhena, Roshn Profesyonel Ligi'nin 5. haftasında Nassr karşısında oynanan ve "El-Amid"in (2-1) kazandığı klasiko gecesinde olay yaratmayı başardı.

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19 yaşındaki Nijeryalı yıldız, klasiko gecesinde 18 dakika içinde attığı muhteşem iki golle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı; ancak 22. dakikadaki ikinci gol, havaya yükselip topu ayağıyla ağlara gönderdiği anla öne çıkanı oldu.

Roshn Profesyonel Ligi'nin "X" platformundaki resmi hesabı, bu göz kamaştırıcı anı, Nijeryalı yıldızın karar alma becerisine işaret ederek "sinematik gol" olarak tanımladı.

Ünlü medya mensubu Halid el-Şenif ise "Dorina Gayr" programında şunları söyledi: "Ilenikhena'nın yaptığı şey hayal ürünü gibi bir şey ve bu yükselişin gelecekte ligimizin sembolü hâline gelebileceğini düşünüyorum."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncu havaya yaklaşık 220 santimetre yükseldi ki bu çok yüksek bir değer sayılır; ancak bu, onun çevikliğini ve fiziksel gücünü gösteriyor."