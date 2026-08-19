Lutsharel Geertruida, PSV’ye transferiyle ilgili söylentilere yanıt verdi; Hollanda Milli Takımı’nın savunmacısı bunu Quinten Timber’ın bir Instagram paylaşımının altında yaptı.

Salı günü Fabrizio Romano, Geertruida’nın PSV’ye gitmeyi çok istediğini duyurdu. Eindhoven ekibi, RB Leipzig ile 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama konusunda anlaşmaya çok yakın.

Feyenoord formasıyla 200’den fazla maça çıkan Geertruida, sosyal medyada Rotterdam kulübünün hayal kırıklığı yaşayan taraftarlarının yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalıyor.

Geertruida’nın yanıt verdiği Quinten Timber paylaşımının altında oyuncuya yükleniliyor. Timber arkadaşını savununca, o da nasibini alıyor. “Sıçanlar birbirini bulmuş, öyle değil mi?”

Sonunda Geertruida da Timber’ın paylaşımının altındaki yorumlara bizzat dahil oluyor. Yukarıdaki yoruma şu yanıtı veriyor: “İnternet gangstası, çok konuşuyorsun, gerçekler yakında ortaya çıkacak.”

Geertruida’nın kendi son paylaşımının altında da transferiyle ilgili çok sayıda yorum yapılıyor. Feyenoord taraftarları sık sık yılan emojisi paylaşıyor.