Lutsharel Geertruida'nın transferi sonunda tamamlandı. De Telegraaf, Mounir Boualin ve Rik Elfrink perşembe akşamı bu gelişmeyi duyurdu. Boualin, transfer bedelinin düşünülenden daha düşük olduğunu da aktardı. De Telegraaf ise giyeceği forma numarasını bildirdi.

Geertruida, perşembe öğleden sonra PSV'deki sağlık kontrolü için Eindhoven'daydı. Bu süreci başarıyla tamamlamasına rağmen henüz imza atamamıştı.

Bunun nedeni, çeşitli medya organlarına göre RB Leipzig Denetim Kurulu'nun anlaşmaya henüz onay vermemiş olmasıydı. Artık bu onay da çıktı.

PSV ile Leipzig, salı günü bir sezonluk kiralama ve satın alma opsiyonu içeren anlaşmanın ana hatlarında uzlaşmaya varmıştı. Eindhoven ekibinin kiralama dönemi için toplam yaklaşık altı milyon avro ödeyeceği, böylece Leipzig'in Geertruida'nın gelecek sezonki maaşını tamamen bordrosundan çıkarabileceği belirtiliyordu.

Şimdi Boualin, satın alma opsiyonunun daha da düşük olduğunu yazıyor: sadece 12,5 milyon avro. De Telegraaf ise Geertruida'nın PSV'de 2 numaralı formayı giyeceğini bildiriyor.

PSV, Geertruida'yı Jerdy Schouten'in yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından oluşan boşluk için aranan çözüm olarak görüyor. Teknik ekip, topla rahat olması, arkasında geniş alan varken savunma yapabilmesi ve ikili mücadelelerde güçlü olması nedeniyle onu teknik direktör Peter Bosz'un oyunu için uygun buluyor.

Geertruida ile daha önce birçok ülkeden ilgilenen kulüpler vardı ve Feyenoord ile Ajax da durumunu sormuştu, ancak Hollanda Milli Takımı oyuncusu tercihini PSV'den yana kullandı.