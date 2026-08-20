Lutsharel Geertruida'nın PSV'ye transferi perşembe günü bir kez daha tamamlanmaya yaklaştı, ancak anlaşma hâlâ tam olarak sonuçlanmış değil. 26 yaşındaki savunmacı Eindhoven'daki sağlık kontrolünden başarıyla geçti, ancak PSV garip bir şekilde hâlâ RB Leipzig'den nihai onayı bekliyor.

Transfer piyasası uzmanı Mounir Boualin'e göre Leipzig'in denetim kurulunun anlaşmaya son onayı vermesi gerekiyor. Bu onayın neden hâlâ çıkmadığı net değil, ancak mevcut duruma göre son yeşil ışık kısa süre içinde gelebilir.

Geertruida, sağlık kontrolü ve geçici transferinin tamamlanması için salı akşamı zaten Hollanda'ya gitmişti. Sağlık testleri ilk olarak çarşamba sabahı planlanmıştı, ancak Leipzig'den henüz kesin izin verilmediği için o zaman gerçekleşmedi.

PSV ile Leipzig arasında çözülmesi gereken bir konu daha vardı ve bu mesele perşembe öğleden sonra itibarıyla da hâlâ tamamen çözüme kavuşmuş değil. Buna rağmen Geertruida'ya perşembe öğleden sonra sağlık kontrolünü tamamlaması için izin verildi ve böylece transfer yolunda önemli bir pratik adım atılmış oldu.

PSV ile Leipzig, salı günü bir sezonluk satın alma opsiyonlu kiralama formülü konusunda ana hatlarıyla anlaşmaya vardı. Eindhoven ekibinin kiralama dönemi için toplamda yaklaşık altı milyon avro ödeyeceği, böylece Leipzig'in gelecek sezon için Geertruida'nın maaşını tamamen bordrosundan çıkarabileceği belirtiliyor.

Satın alma opsiyonunun yaklaşık 13 milyon avro olduğu ifade ediliyor, ancak PSV'nin sezon sonunda bunu kolayca kullanması pek olası görünmüyor. De Telegraaf'ın haberine göre eski Feyenoordlu oyuncunun bonservis bedeli ile maaşının birleşimi, son şampiyonun mali imkânları üzerinde ciddi bir yük oluşturacak.

PSV, Geertruida'yı Jerdy Schouten'in ağır diz sakatlığının ardından oluşan boşluk için aradığı çözüm olarak görüyor. Teknik ekip, topa hakim olması, arkasında geniş alan varken savunma yapabilmesi ve ikili mücadelelerdeki gücü nedeniyle onu teknik direktör Peter Bosz'un oyunu için uygun buluyor.

Geertruida'ya daha önce birçok ülkeden ilgi vardı; Feyenoord ve Ajax da durumunu sormuştu, ancak Hollanda Milli Takımı oyuncusu tercihini PSV'den yana kullandı.